Ракету LauncherOne впервые испытали на самолете-носителе

Компания Virgin Orbit впервые произвела состыковку ракеты и самолета.

Представители компании Virgin Orbit опубликовали в сети новые снимки и видеоролики, фигурантами которых является ракета LauncherOne и модернизированный самолет Boeing 747-400 компании Virgin Atlantic, который получил название "Cosmic Girl". Согласно планам, самолет поднимет ракету LauncherOne на высоту около 10 километров, где она отделится, включит свои двигатели, и, разогнавшись до скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, выйдет на орбитальную траекторию.

Cosmic Girl Virginatlantic.com

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Напомним, что все это делается для снижения стоимости запуска в космос небольших спутников и доставки туда других полезных грузов. Снижение стоимости в несколько раз ниже нормальной стоимости запуска позволит компании Virgin Orbit частично обойти своих главных конкурентов, в частности, компанию SpaceX Элона Маска.



Ракета LauncherOne весит 25 800 килограмм, что эквивалентно весу 25 небольших автомобилей, но в космос она сможет поднять груз, сопоставимый лишь с весом мотоцикла Харлей-Дэвидсон. Ракета крепится к самолету 747-400 под левым крылом, где у обычных самолетов этой серии устанавливается пятый резервный двигатель. Именно наличие этого места, согласно мнению инженеров компании Virgin Orbit, делает самолет 747-400 "Cosmic Girl" идеальной стартовой площадкой для подобных запусков.

Состыковка ракеты Virginatlantic.com

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Так как самолет 747-400 является обычным авиалайнером, он может летать на дальние расстояния, подниматься на большую высоту, что делает процедуру запуска практически не зависимой от погодных условий. Но наиболее важно, что этот самолет может взлетать и садиться на полосы практически всех крупных гражданских аэропортов. Согласно планам, первый запуск ракеты LauncherOne будет произведен в 2021 году, а самолет "Cosmic Girl" поднимется в небо с полосы аэропорта Ньюки-Корнуолл (Cornwall Airport in Newquay), Великобритания.



"Авиалайнер Boeing 747 занимает в моем сердце особое место. Когда мы только запустили в работу авиакомпанию Virgin Atlantic, у нас имелся только один арендованный 747-й" - рассказывает сэр Ричард Бренсон, основатель и руководитель группы компаний Virgin Group, - "Я даже не предполагал, что один из наших 747-х получит второй шанс и второе имя - Cosmic Girl (Космическая Девочка), которое полностью соответствует его нынешнему предназначению".

Ракету LauncherOne впервые испытали на самолете-носителе 0:00 / 01:10

Напомним, ранее Virgin Galactic провела первый пилотируемый полет нового космоплана.