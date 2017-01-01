Virgin Galactic провела первый пилотируемый полет нового космоплана

Испытания прошли успешно.

Компания Virgin Galactic провела успешный испытательный пилотируемый полет нового суборбитального космоплана VSS Unity с момента страшной трагедии, произошедшей с другим аппаратом в 2014 году. Новый космоплан достиг сверхзвуковой скорости, после чего безопасно приземлился в Авиационно-космическом порту Мохаве, откуда производился его взлет с помощью самолета-носителя Eve.

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Носитель поднял космоплан на высоту 14 173 метров над пустыней, после чего аппарат отсоединился и запустил свой реактивный двигатель. Длительность прожига двигателя VSS Unity составила всего 30 секунд. За это время космоплан, управляемый двумя пилотами, смог развить скорость в 1,87 маха (2231 км/ч).

"После остановки реактивного двигателя Unity продолжил набор высоты, пока не достиг порога в 25 685 метра, после чего начал плавное снижение", — прокомментировал главный исполнительный директор компании Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.

Вскоре после того, как Unity совершил безопасную посадку, за ним последовал и самолет-носитель Eve. Полет Unity на реактивной тяге стал пятым в истории класса SpaceShipTwo и первым с момента крушения Spaceship Enterprise 31 октября 2014 года, в котором один пилот погиб, а второй получил серьезные травмы.

В компании заявили, что космоплан прошел тщательные и множественные проверки, перед тем как был осуществлен его первый пилотируемый запуск.

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Оригинальный космоплан класса SpaceShipTwo был построен американской авиастроительной компанией Scaled Composites. В 2016 году Virgin Galactic представила обновленный дизайн SpaceShipTwo, легший в основу VSS Unity и построенный компанией Spaceship Company. Она является дочерней фирмой Virgin Group. В новом аппарате постарались предусмотреть все нюансы, чтобы избежать любой вероятности повторения трагедии 2014 года. Помимо VSS Unity компания также построила два дополнительных аппарата, которые, возможно, также станут частью суборбитального флота Virgin Galactic и в недалеком будущем будут возить туристов к границам космического пространства.