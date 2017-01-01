Великобритания построит космодром в Шотландии

Запуски начнутся в 2020-х.

Правительство Великобритании объявило о постройке космодрома на севере Шотландии. Разговоры о создании первой британской площадки для запуска космических ракет ходили давно, а сейчас стало известно о начале работ.

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Космическое агентство Великобритании вложит дополнительные 2,5 миллиона фунтов (3,3 миллиона долларов) в построение космодрома. Запуски с площадки планируется начать в первой половине 2020-х годов. Ожидается, что космодром будет открыт как для правительственных миссий, так и для частных компаний.

Площадку для космодрома подбирали по всей Великобритании: рассматривались точки в Англии, Уэльсе и Шотландии. Оказалось, что последняя локация оптимальна.

Компания Virgin Orbit уже намекнула, что планирует запускать с этого космодрома модифицированные Boeing 747-400 (в компании их называют Cosmic Girl) вместе с ракетой-носителем LauncherOne — после отделения от самолета она сможет доставить полезную нагрузку на орбиту.