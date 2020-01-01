День в истории: 1 октября - Основание Siemens и рождение Боинга

В этот день, 1 октября, произошли такие события.

Основание Siemens

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В 1847 году Вернер фон Сименс, его братья и Иоганн Гальске основывают фирму “Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske“, ныне известную, как Siemens AG.

С деятельностью компании связаны такие инновации, как стрелочный телеграф, динамо-машина, трансатлантическое телеграфное сообщение, трамвай, троллейбус, электровоз, слуховой аппарат, имплантируемый кардиостимулятор, цифровая АТС и многие другие.

День рождения Уильяма Боинга

Гидросамолет B&W VC.ru

Уильям Боинг родился 1 октября 1881 г. в Детройте, будущем центре автомобилестроения. О его детстве и юности почти ничего не известно. Он учился в Йельском университете, но не получил диплома.

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В 1903 переехал в Сиэтл, штат Вашингтон, и поначалу, как и его отец, занимался деревообрабатывающим бизнесом.

В 1910 увлекся авиастроением и принял участие в первой американской авиавыставке, которая проходила в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он поднял в воздух свой первый самолет в 1915 году.

В 1916 Боинг со своим другом военно-морским инженером Джорджем Конрадом Вестервельтом разработал гидросамолет B&W. Позднее, в том же году они организовали Пасифик Аэро Продактс Компани для производства своих самолетов. Компания поменяла своё название на Боинг (The Boeing Company) в 1917 году.

Долгое время был президентом компании, а затем и председателем совета директоров.

В последние годы он отошел от дел и занялся разведением лошадей. В конце жизни продал свой пакет акций и уединился на собственной яхте у берегов Канады.

Международный день пожилых людей

1 октября - День пожилых людей freepik.com

Отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием международный день престарелых.

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В резолюции отмечается снижение взносов в Целевой фонд по проблемам старения ООН, признается стремительность старения населения мира, признается, что пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс развития.

Генеральная Ассамблея призвала правительства и неправительственные организации делать взносы в Целевой фонд по проблемам старения.

1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую анестезия и рождение Сети.