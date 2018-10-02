День в истории: Первая анестезия и рождение Сети

В этот день, 30 сентября, произошли такие события.

Анестезия в стоматологии

Мортон проводит первый наркоз wikipedia.org

В 1846 году в Чарльстоне (США, штат Массачусетс) доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии — диэтилового эфира.

Уильям Мортон в молодости учился в Балтиморском колледже зубной хирургии и в 1842 году начал свою практику. В период с 1842 по 1843 год Мортон работал в партнерстве с Хорасом Уэллсом. Этот дантист был немного старше Мортона и интересовался анестезией. Однако их партнерство не оказалось прибыльным и в конце 1843 года закончилось.

Год спустя Уэллс начал проводить эксперименты с закисью азота (“веселящий газ“) как с анестетиком. Он смог эффективно использовать её в своей врачебной практике в Хартфорде, Коннектикут. К сожалению, публичная демонстрация применения анестезии, которую Уэллс предпринял в Бостоне, закончилась неудачно и он покончил жизнь самоубийством.

Мортон так не извлек выгод из своего открытия и, преследуемый конкурентами на первенство его открытия, прожил последние годы в нищете.

Первая гидроэлектростанция

Первая гидроэлектростанция hydromuseum.ru

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В 1882 году в американском городке Эпплтон (штат Висконсин) на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, раздающая электричество множеству потребителей (по системе Эдисона).

Динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 кВт.

Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она могла освещать его дом, фабрику и соседние строения.

Появление Ethernet

Провод c коннектором Ethernet

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Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox PARC. Общепринято считать, что Ethernet был изобретен 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Но законное право на технологию Меткалф получил через несколько лет.

Меткалф ушел из Xerox в 1979 году и основал компанию 3Com для продвижения компьютеров и локальных вычислительных сетей (ЛВС). Ему удалось убедить DEC, Intel и Xerox работать совместно и разработать стандарт Ethernet (DIX). Впервые этот стандарт был опубликован 30 сентября 1980 года. Он начал соперничество с двумя крупными запатентованными технологиями: token ring и ARCNET, — которые вскоре были раздавлены под накатывающимися волнами продукции Ethernet. В процессе борьбы 3Com стала основной компанией в этой отрасли.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый самолет на пару и электрические трамваи.