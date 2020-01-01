Земля на связи: Как мы можем указать инопланетянам дорогу к нам

Указать направление на Землю немного сложнее, чем с помощью Google Карты.

Вселенная невероятно велика и невероятно стара. Учитывая все это время и пространство, кажется вероятным, что где-то, когда-нибудь, вспыхнула еще одна искра разума. Но если где-то там есть разумные существа, как мы можем с ними связаться, и, если мы хотим быть друзьями, как мы укажем им направление к нашей планете?

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Есть несколько методов, которые ученые могут использовать для направления инопланетянам, но, что более важно, исследователи должны найти способ отправить читаемую галактическую карту нашим гостям, что является сложной задачей.

“Если вы пытаетесь рассказать кому-то, где вы находитесь, вам нужны общие ссылки, верно? Идеально фиксированные ссылки“, - заявляет Эктор Сокас-Наварро, астрофизик из Института астрофизики Канарских островов. “Но в галактике ничего не зафиксировано“. Звезды и планеты постоянно находятся в движении, вращаясь друг вокруг друга в медленном космическом вальсе. Но даже в нашей постоянно меняющейся галактике ученые придумали несколько способов сообщить о нашем местонахождении кому-либо еще.

“Большинство людей сказали бы: “Пошлите мощную радиоволну“, - сказал Мартин Рис, королевский астроном Великобритании.

Электромагнитное излучение, которое включает в себя все, от видимого света до радиоволн и инфракрасного излучения, исторически было выбором номер один для передачи информации о Земле в космос. Тонко модулируя частоту электромагнитной волны, ученые могут записывать сложные сообщения в простой двоичный код. А поскольку электромагнитные волны являются направленными, любые разумные инопланетяне, перехватывающие такой сигнал, могут просто проследить его до Земли.

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Из всех типов электромагнитных волн радиоволны являются обычным средством такого общения. Это потому, что частота радиоволн заполняет удобный промежуток в электромагнитном спектре, известный как “водяная дыра“. На этой частоте - от 1420 до 1720 мегагерц - молекулы водорода и гидроксила (связанный кислород и водород), два компонента воды, действуют как своего рода химическая “звукоизоляция“, поглощая более низкие и более высокие вибрации и оставляя канал относительно свободным от фонового шума. Частоты выше и ниже водяной дыры сравнительно “шумные“, потому что они полны квантовых вибраций и остатков излучения от Большого взрыва.

В прошлом ученые использовали радиоволны, чтобы попытаться установить связь с инопланетянами. В 1974 году исследователи направили радиочастотное сообщение с телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико в сторону звездного скопления M13, находящегося примерно в 21 000 световых лет от нас. Сообщение представляло собой простую двоичную пиктограмму, содержащую, среди прочего, изображение молекулы ДНК, нашей Солнечной системы и человечка. С тех пор в космос было отправлено множество радиосообщений, в том числе сигнал NASA “Через Вселенную“ в 2008 году, который полностью состоял из одноименной песни Beatles.

Однако одна потенциальная проблема с радиоволнами заключается в том, что они дифрагируют или расширяются по мере распространения, как волна, расширяющаяся в воде. По данным лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института, это означает, что к тому времени, когда они достигнут далекой галактики, они могут стать слишком рассредоточенными, чтобы нести различимое сообщение. По словам Светланы Бердюгиной, астрофизика из Института солнечной физики им. Лейбница в Германии, для более направленного сообщения нам следует использовать видимый лазерный свет.

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Целевое сообщение, созданное из поляризованного лазерного света или света, колебания которого происходят в одной плоскости, может распространяться намного дальше, чем радиосигнал, без ухудшения качества. Однако, поскольку оптические волны представляют собой более плотно упакованный сигнал, они очень узкие. Ученые должны будут использовать невероятную точность при их отправке. Другими словами, нам уже нужно будет знать, где находятся наши инопланетяне, прежде

Некоторые ученые применили другой подход к межзвездной коммуникации, еще один сродни “посланию в бутылке“, - сказал Сокас-Наварро. Самая известная из них - золотая “пластинка Пионера“, которую астрофизики Карл Саган и Фрэнк Дрейк прикрепили к зонду “Пионер 10“ в 1972 году. В следующем году на Пионер 11 была установлена ​​вторая идентичная табличка. На этих табличках изображены две человеческие фигуры - мужчина и женщина, а также “карта“, указывающая путь к нашей солнечной системе с использованием серии из 14 странных космических ориентиров: пульсаров.

Изображения с мемориальной доски Пионера, включая карту пульсаров. Земля находится в центре, где сходятся линии NASA

Пульсары (сокращенно от пульсирующего радиоисточника) представляют собой чрезвычайно плотные вращающиеся остатки мертвых нейтронных звезд, которые испускают пучки электромагнитного излучения со своих полюсов. Во время вращения эти лучи кажутся “пульсирующими“ или мигающими, как маяк. По словам Бердюгина, поскольку пульсары представляют собой редкую точку в галактике, похожую на метроном, они чрезвычайно полезны для навигации. Фактически, NASA планирует использовать пульсары в качестве своего рода космического GPS в будущих пилотируемых миссиях в глубокий космос. Измеряя небольшие изменения прихода каждого импульса от трех или более пульсаров, космический аппарат может триангулировать свое положение в галактике. На мемориальной доске Пинера каждый пульсар отмечен линией, обозначающей его расстояние от Земли, а также рядом штриховок, обозначающих скорость его вращения.

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Однако пульсары имеют однозначную направленность; их вспышки видны не со всех сторон. Так что, если бы инопланетная цивилизация взяла мемориальную доску “Пионер“ и прочитала ее как карту, “им пришлось бы выяснить, что мы видим“, - сказала Бердыгина, - чтобы они полностью не пропустили пульсар. Создавая мемориальную доску, Саган и Дрейк были уверены, что любая цивилизация, достаточно развитая, чтобы найти и захватить зонд Пионер, будет достаточно глубоко разбираться в пульсарах, чтобы читать его.

Но табличка Пионера - это не просто сообщение в бутылке, это еще и капсула времени. Штриховые отметки на карте пульсаров показывают скорость вращения каждого пульсара с точки зрения землян 1972 года. Но эти быстро вращающиеся пульсары замедляются. Через несколько сотен миллионов лет некоторые из них могут вообще перестать вращаться. Как указал Сокас-Наварро, разумной цивилизации может потребоваться гораздо больше времени, чтобы найти зонд, не говоря уже о том, чтобы добраться до Земли.

Итак, хотя существует множество способов, которыми люди могут указывать инопланетянам направление на нашу планету, еще один ключевой ингредиент в поисках - это терпение.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые объяснили отсутствие инопланетян фосфором.