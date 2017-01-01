Ученые объяснили отсутствие инопланетян фосфором

Малое количество фосфора во Вселенной может быть причиной отсутствия жизни на других планетах.

В новой работе, проведенной британскими астрономами, указывается на то, что в космосе может находиться меньше фосфора – необходимого для существования биологической жизни элемента – чем считалось ранее.

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На Земле фосфор является одним из 6 важнейших элементов, из которых состоит все живое. Он входит в состав аденозинтрифосфата (АТФ), вещества, в котором клетки организмов запасают энергию, необходимую для жизнедеятельности. Астрономы лишь относительно недавно стали уделять внимание космическому происхождению фосфора – и обнаружили несколько сюрпризов. В частности, сюрпризом для исследователей стало то, что фосфор формируется при вспышках сверхновых – взрывах массивных звезд – а также то, что наблюдаемые до сих пор количества фосфора не соответствуют теоретическим моделям.

В новом исследовании команда астрономов, возглавляемая доктором Джейн Гривз (Jane Greaves) из Кардиффского университета, Великобритания, наблюдала при помощи телескопа Уильям Гершель, расположенного на острове Палма Канарского архипелага, инфракрасный свет, излучаемый фосфором и железом туманности Краб, остатков сверхновой, лежащих на расстоянии примерно 6500 световых лет от нас в направлении созвездия Тельца.

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Ранее подобные наблюдения для определения количества фосфора проводились только для остатков сверхновой Кассиопея А. Сравнение двух этих звездных взрывов, проведенное командой Гривз, показало, что остатки сверхновой Краб содержат намного меньше фосфора, чем остатки сверхновой Кассиопея А. Планета, сформированная в окрестностях обедненных фосфором остатков сверхновой будет иметь меньшие шансы на обитаемость, по сравнению с планетами, расположенными в окрестностях более богатых фосфором остатков сверхновой, указывают исследователи.

Работа будет представлена на Европейской неделе астрономии и наук о космосе, которая проходит в Ливерпуле, Великобритания.