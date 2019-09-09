Инопланетяне уже могли посещать Землю - ученый

Вполне возможно, что развитые цивилизации исследуют Вселенную планомерно.

Млечный путь может объединять межзвёздные инопланетные цивилизации. Земляне могут об этом не знать просто потому, что с тех пор прошло десятки миллионов лет. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal.

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Учёные уверены, что внеземная разумная жизнь уже планомерно исследует галактику. Исследование является ещё одной попыткой объяснить так называемый парадокс Ферми, заключающийся в отсутствии видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы остаться во Вселенной за миллиарды лет развития. Проще говоря: «Если мы во вселенной не одни, то где все?».

Ответ предлагается простой. Возможно, инопланетяне попросту не торопятся и осваивают Вселенную планомерно. Кроме того, межзвёздные путешествия занимают много времени. Не только земляне столкнулись со сложностями при перемещении к другим звёздам и вынужденное ожидание подходящих траекторий.

Как полагает британско-американский астрофизик Калеб Шарф (Caleb Scharf) и его коллеги, если инопланетная цивилизация действительно разумна, то она должна учитывать и использовать для межзвездных путешествий движение звёзд, которые постоянно то сходятся, то расходятся.

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Если предположить «стратегическое» освоение вселенной, то инопланетяне могут дожидаться приближения очередного мира, подходящего по условиям для жизни, перебираться на него и осваивать пока не подойдёт оптимальное время для следующего перелёта. Такое освоение Вселенной, растянутое на миллионы лет, называют «Эффектом авроры» в честь фантастического романа Кима Робинсона.

Шарф также допускает, что Землю инопланетяне могли посетить в далёком прошлом — десятки миллионов лет назад. Если посещение было недолгим, то за прошедшее время следов о нём могло и не сохранится.

Напомним, ранее космолог предположил, что инопланетяне должны быть гигантами.