Наш древний родственник ходил как человек, но карабкался как обезьяна

Где-то между 7-6 миллионами лет назад наши предки-приматы встали и начали ходить на двух ногах.

Определяющий момент на извилистых эволюционных дорогах к становлению человеком, это особенность, которую исследователи используют, чтобы отличить гомининов от других обезьян. Хотя почему это произошло, остается загадкой.

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Примерно 2 миллиона лет назад мы стали полностью двуногими, но на этом пути было много шагов. Некоторые из этих шагов до сих пор ускользают от наших летописей окаменелостей, но новое исследование, анализировавшее останки самки австралопитека, которую исследователи назвали Исса, нашло еще одно.

“Исса ходил как человек, но мог карабкаться как обезьяна“, - говорит палеоантрополог Ли Бергер из Университета Витватерсранда, Южная Африка.

Чтобы достичь нашей высокой стойки, скелетную систему приматов пришлось в значительной степени переориентировать - от ступней к коленным суставам и к позвоночнику.

Нижняя часть позвоночника человека изогнута внутрь, в отличие от обезьян и других обезьян. Эта отчетливая кривая, называемая лордозом, помогает нам выдерживать вес возвышающейся верхней части нашего тела.

В 2008 году в Малапе, Южная Африка, были обнаружены окаменелости взрослой самки Australopithecus sediba возрастом 2 миллиона лет. Из-за отсутствующих частей было неясно, была ли она наследственной прямой или современной кривизной позвоночника.

Силуэт, показывающий недавно обнаруженные позвонки вместе с другими останками скелета этого вида Нью-Йоркский университет и университет Витса

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“Связанные серии поясничных позвонков чрезвычайно редки в летописи окаменелостей гомининов, на самом деле только три сопоставимых нижних шипа известны из всей ранней африканской летописи“, - объясняет эволюционный морфолог Скотт Уильямс из Нью-Йоркского университета.

Костная структура пальцев Иссы предполагает, что она хорошо приспособилась к жизни на деревьях (орангутаны разделяют ее черту), как и очень гибкий сустав стопы, который полезен для вертикального лазания.

Стоматологический анализ предполагает, что диета Иссы, вероятно, была богата фруктами и листьями, как у шимпанзе саванны, что снова указывает на древесный образ жизни. Однако угол, под которым ее бедро соединяется с коленным суставом, предполагает, что она могла стоять прямо.

В 2015 году были обнаружены еще две окаменелости нижних позвонков, которые идеально совпадают с остальными останками Иссы. Реконструкция окаменелостей с помощью микро-КТ только что подтвердила, что у ее вида действительно была изогнутая нижняя часть позвоночника - окончательное доказательство того, что она была, по крайней мере частично, двуногой.

“Эти позвонки практически завершают нижнюю часть спины и делают поясничную область Иссы претендентом на звание наиболее хорошо сохранившейся нижней части спины гоминина из когда-либо обнаруженных“, - объясняет Бергер.

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Это, наряду с дополнительной поддержкой со стороны других ископаемых позвонков, найденных вдоль новейших частей Иссы, предполагает, что она и ей подобные имели промежуточную форму между более современными людьми и человекообразными обезьянами. У них есть лордоз, но их позвонки также сохранили длинные реберные отростки - пространство для прикрепления мышц, что способствует мощному лазанию.

Позвоночник показывает нам, что Исса “могла и действительно карабкаться, используя свои верхние конечности, а также многие обезьяны, но также показывает, что она очень хорошо могла ходить на двух ногах“, - говорится в заявлении исследователей.

Предыдущий анализ рук Иссы также показал, что она продемонстрировала промежуточные черты между обезьянами и людьми.

Недавно найденные позвонки (цветные) вместе с другими останками скелета этого вида Нью-Йоркский университет и университет Витса

Что это означает относительно обсуждаемого положения A. sediba в нашем генеалогическом древе, еще предстоит изучить - были ли они тупиком или прямым предком? Тем не менее, исследователи предполагают, что их открытия могут даже помочь нам лучше понять нашу собственную физиологию.

“Наша нижняя часть спины подвержена травмам и болям, связанным с осанкой, беременностью и физическими упражнениями (или их отсутствием)“, - пишет команда в своей статье. “Поэтому понимание того, как развивалась нижняя часть спины, может помочь нам узнать, как предотвратить травмы и сохранить здоровье спины“.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена древнейшая человеческая могила.