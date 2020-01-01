Предки людей начали использовать каменные орудия раньше, чем считалось

Первым каменным орудиям более 2,6 млн лет.

Выяснение того, когда самые ранние человеческие виды впервые разработали и использовали каменные орудия, является важной задачей для антропологов, поскольку это был такой важный эволюционный шаг. Примечательно, что предполагаемая дата появления ранней каменной технологии только что отодвинута на десятки тысяч лет назад.

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Используя недавно введенный тип статистического анализа, исследователи оценили долю артефактов каменных орудий, которые могли остаться неоткрытыми, на основе того, что было выкопано до сих пор. В свою очередь, это дает нам представление о том, какого возраста могут быть остатки инструментов, о которых мы еще не знаем.

Эти расчеты показывают, что древние гоминины могли использовать основные олдовские орудия 2,617–2,644 миллиона лет назад (на 63000 лет раньше, чем предполагают предыдущие данные), а чуть более сложные ашельские орудия, возможно, использовались 1,815–1,823 миллиона лет назад (в по крайней мере на 55000 лет раньше, чем считалось ранее).

"Наше исследование дает наилучшие возможные оценки для понимания того, когда гоминины впервые произвели эти типы каменных орудий", - говорит палеолитический археолог Аластер Ки из Кентского университета в Великобритании.

"Это важно по нескольким причинам, но, по крайней мере, для меня, это наиболее захватывающе, потому что оно подчеркивает, что, вероятно, есть существенные части записи артефакта, ожидающие своего обнаружения".

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Примененный здесь статистический анализ оптимальной линейной оценки (OLE) уже был применен, чтобы судить о том, как долго виды продолжали жить до исчезновения, на основе самых последних обнаруженных окаменелостей. Было показано, что этот процесс достаточно точен, и в этом исследовании он использовался в обратном порядке.

Маловероятно, что самые старые каменные орудия, которые археологи выкопали до сих пор, на самом деле являются самыми старыми из когда-либо использовавшихся - эксперты считают, что многие из них потеряны навсегда, а датировать то, что действительно было найдено, сложно - но OLE предлагает способ экстраполировать существующие артефакты.

Хотя OLE все еще является новым подходом в археологии, исследователи, стоящие за новым исследованием, надеются, что он получит более широкое признание. Хотя лучшими ориентирами по-прежнему являются реальные открытия в этой области, эти физические открытия не раскрывают всей истории того, что на самом деле происходило миллионы лет назад.

"Методика моделирования оптимальной линейной оценки была первоначально разработана мной и моим коллегой для определения даты вымирания", - говорит ученый-эколог Дэвид Робертс из Кентского университета.

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"Это оказалось надежным методом определения времени исчезновения видов, и он основан на времени последних наблюдений, поэтому его применение к первым обнаружениям археологических артефактов было еще одним захватывающим прорывом".

Способность гомининов дробить камни и использовать их для определенных целей открыла новые горизонты для этих древних людей: с точки зрения того, на что они могли охотиться, что они могли построить, как они могли работать с едой и материалами и так далее. Это называют «важным порогом» в эволюции человека.

Чтобы дать вам представление о том, как давно мы говорим, было высказано предположение, что первое использование каменных орудий предшествовало появлению противоборствующих больших пальцев у гомининов: мы разбивали камни до того, как смогли правильно что-либо схватить.

Самые старые каменные орудия, когда-либо найденные, на самом деле датируются 3,3 миллионами лет и были обнаружены на месте Ломекви в Кении. Хотя на этом сайте недостаточно материала для проведения OLE-анализа, исследователи полагают, что использование каменных орудий может пойти еще дальше - хотя они также признают, что их оценки могут измениться по мере того, как будут сделаны дальнейшие раскопки и открытия.

"Определение того, когда гоминины впервые произвели технологии ломеквийского, олдованского и ашельского происхождения, имеет жизненно важное значение для многих направлений исследования происхождения человека", - пишут исследователи в своей опубликованной статье.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены самые древнейшие люди за пределами Африки.