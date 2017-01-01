Найдено древнейшее изображение животного

Изображению минимум 40 тысяч лет.

Многочисленные рисунки, покрывающие стены пещер в Восточном Калимантане на острове Борнео, известны ученым уже довольно давно, однако до сих пор у них не было точных датировок. Теперь же, однако, исследователи установили возраст рисунков - датирование, как отмечается, проводилось при помощи уран-ториевого метода.

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Древнейшим из изученных оказалось одно из изображений быка: ему, как отмечает Максим Обер (Maxime Aubert), археолог и геохимик из Университета Гриффита в Австралии, как минимум 40 000 лет. И данное изображение животного можно считать древнейшим из известных: ранее "рекорд" принадлежал изображению, найденному на острове Сулавеси и датируемому примерно 35 400 годами.

Как установили исследователи, древние изображения в пещерах в Восточном Калимантане могут быть разделены на три периода. Первый, наиболее ранний, датируемый 40−52 тысячами лет, включает трафаретные изображения рук, а также рисунки животных, преимущественно дикого быка бантенга, выполненные в красном цвете.

Черные изображения рук, нанесенные поверх красных. Между ними — по меньшей мере 20 000 лет Kinez Riza

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Примерно 20 000 лет назад, однако, произошли серьезные культурные изменения, которые привели к новому стилю в наскальной живописи - более сосредоточенном на собственно человеческом мире: к этому периоду относятся, в частности, рисунки абстрактных символов и человекоподобных фигур, участвующих в различных активностях, например в охоте, ритуальных танцах; рисунки этого, второго периода как красного, так и черно-фиолетового цвета.

К наиболее позднему периоду относятся рисунки, изображающие людей, лодки, геометрические фигуры; выполнены они по большей части в черном цвете.

Человеческие фигурки, нарисованные, предположительно, 13 600 лет назад Pindi Setiawan

Как отмечает Обер, пока остается неясным, относятся ли рисунки разных периодов к разным группам людей или же они представляют собой эволюцию одной определенной культуры. По словам ученого, чтобы получить больше информации, исследователи планируют в дальнейшем провести археологические раскопки в данных пещерах.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли самые древние орудия труда.