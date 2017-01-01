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Найдено древнейшее изображение животного

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Изображению минимум 40 тысяч лет.
Изображение быка, датируемое как минимум 40 000 лет
Изображение быка, датируемое как минимум 40 000 лет
Luc-Henri Fage

Многочисленные рисунки, покрывающие стены пещер в Восточном Калимантане на острове Борнео, известны ученым уже довольно давно, однако до сих пор у них не было точных датировок. Теперь же, однако, исследователи установили возраст рисунков - датирование, как отмечается, проводилось при помощи уран-ториевого метода.

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Древнейшим из изученных оказалось одно из изображений быка: ему, как отмечает Максим Обер (Maxime Aubert), археолог и геохимик из Университета Гриффита в Австралии, как минимум 40 000 лет. И данное изображение животного можно считать древнейшим из известных: ранее "рекорд" принадлежал изображению, найденному на острове Сулавеси и датируемому примерно 35 400 годами.

Как установили исследователи, древние изображения в пещерах в Восточном Калимантане могут быть разделены на три периода. Первый, наиболее ранний, датируемый 40−52 тысячами лет, включает трафаретные изображения рук, а также рисунки животных, преимущественно дикого быка бантенга,  выполненные в красном цвете.

Черные изображения рук, нанесенные поверх красных. Между ними — по меньшей мере 20 000 лет
Черные изображения рук, нанесенные поверх красных. Между ними — по меньшей мере 20 000 лет
Kinez Riza

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Примерно 20 000 лет назад, однако, произошли серьезные культурные изменения, которые привели к новому стилю в наскальной живописи - более сосредоточенном на собственно человеческом мире: к этому периоду относятся, в частности, рисунки абстрактных символов и человекоподобных фигур, участвующих в различных активностях, например в охоте, ритуальных танцах; рисунки этого, второго периода как красного, так и черно-фиолетового цвета.

К наиболее позднему периоду относятся рисунки, изображающие людей, лодки, геометрические фигуры; выполнены они по большей части в черном цвете.

Человеческие фигурки, нарисованные, предположительно, 13 600 лет назад
Человеческие фигурки, нарисованные, предположительно, 13 600 лет назад
Pindi Setiawan

Как отмечает Обер, пока остается неясным, относятся ли рисунки разных периодов к разным группам людей или же они представляют собой эволюцию одной определенной культуры. По словам ученого, чтобы получить больше информации, исследователи планируют в дальнейшем провести археологические раскопки в данных пещерах.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли самые древние орудия труда.

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Теги: археология, рисунок
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