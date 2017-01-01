Найдены самые древние орудия труда

Находка удивила ученых.

Международная группа ученых обнаружила на Филиппинах стоянку неизвестных архаичных людей, возраст которой достигает 709 тысяч лет назад. Археологи нашли 57 каменных орудий, а также кости животных со следами травм, включая носорога и стегодона. Об открытии сообщает издание Science Alert.

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Ученые обнаружили 49 заостренных каменных осколков (отщепов), молотильные камни и шесть ядрищ — камней, с которых скалываются заготовки, используемые для производства орудий труда. Кроме того, были найдены кости стегодона, оленя, пресноводной черепахи, варана и носорога. На скелете последнего были следы разделки, включая удаление плечевой кости для обеспечения доступа к костному мозгу.

Ранее самым древним свидетельством существования представителей рода Homo в регионе была кость, найденная в пещере Кальяо. Она была датирована 65 тысячами лет до нашей эры. Новая находка свидетельствует, что архаичные предки людей расселились по Юго-Восточной Азии на несколько сотен тысяч лет раньше. Гоминини, вероятно, прибыли с территории Китая и Тайваня, используя океанические течения и расселяясь на островах.

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По мнению исследователей, архаичные люди, которым принадлежали артефакты, могут быть флоресскими людьми или денисовцами.

Гоминини — подгруппа (триба) гоминид, куда включаются современные люди, шимпанзе, а также их предки, например, австралопитеки.