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Найдены самые древние орудия труда

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Находка удивила ученых.
Найденные орудия труда
Найденные орудия труда

Международная группа ученых обнаружила на Филиппинах стоянку неизвестных архаичных людей, возраст которой достигает 709 тысяч лет назад. Археологи нашли 57 каменных орудий, а также кости животных со следами травм, включая носорога и стегодона. Об открытии сообщает издание Science Alert.

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Ученые обнаружили 49 заостренных каменных осколков (отщепов), молотильные камни и шесть ядрищ — камней, с которых скалываются заготовки, используемые для производства орудий труда. Кроме того, были найдены кости стегодона, оленя, пресноводной черепахи, варана и носорога. На скелете последнего были следы разделки, включая удаление плечевой кости для обеспечения доступа к костному мозгу.

Ранее самым древним свидетельством существования представителей рода Homo в регионе была кость, найденная в пещере Кальяо. Она была датирована 65 тысячами лет до нашей эры. Новая находка свидетельствует, что архаичные предки людей расселились по Юго-Восточной Азии на несколько сотен тысяч лет раньше. Гоминини, вероятно, прибыли с территории Китая и Тайваня, используя океанические течения и расселяясь на островах.

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По мнению исследователей, архаичные люди, которым принадлежали артефакты, могут быть флоресскими людьми или денисовцами.

Гоминини — подгруппа (триба) гоминид, куда включаются современные люди, шимпанзе, а также их предки, например, австралопитеки.

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Теги: археология, Филиппины
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