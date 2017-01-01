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Разгадана тайна исчезнувшего древнего народа

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Народ ориньяки были смесью неандертальцев и человека разумного.
Место раскопок
Место раскопок
phys.org

Ученые Тель-Авивского университета, Управления древностей Израиля и Университета Бен-Гуриона выяснили происхождение загадочной культуры ориньяков, которые прибыли в Левант 40 тысяч лет назад. О научной работе сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи провели микротомографию человеческих зубов, обнаруженных в пещере Манот на западе Галилеи — исторической области в Израиле. Оказалось, что два зуба принадлежали анатомически современному человеку, один зуб имел признаки, характерные для неандертальцев, а еще один принадлежал человеку, которые имел черты как Homo sapiens, так и неандертальцев.

Результаты указывают на то, что среди ориньяков были анатомически современные люди и неандертальцы, которые могли заводить общее потомство. Они прибыли в Левант из Европы около 40 тысяч лет назад и просуществовали несколько тысяч лет в виде ориньякской культуры, которая затем исчезла по неизвестной причине. Этот народ изготавливал костяные инструменты, ювелирные украшения, примитивные музыкальные инструменты и наскальные рисунки.

Найденные зубы
Найденные зубы
phys.org

Левант — область к востоку от Средиземного моря, которая охватывает территорию нескольких стран, включая Сирию, Палестину, Израиль и Ливан. Через нее проходили маршруты древних людей, которые мигрировали из Африки в Евразию, а также из Европы на Восток.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли из жвачки получить ДНК древних людей.

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Теги: антропология, Израиль, раскопки
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