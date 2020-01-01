Найдена древнейшая человеческая могила

В африканской пещере обнаружено самое древнее из известных умышленных захоронений человека.

История полна мертвых людей и человеческих предков всех возрастов. Все умирают, рано или поздно, но этот ребенок был особенным. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он или она были осторожно похоронены в преднамеренном захоронении у входа в пещеру Панга-я-Саиди.

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Это делает ребенка, которого археологи назвали Мтото в честь слова суахили, означающего "ребенок", самым ранним известным примером преднамеренного захоронения современными людьми (Homo sapiens) в Африке.

"Как только мы впервые посетили Панга-я-Саиди, мы поняли, что он особенный", - сказала археолог Николь Бойвин из Института истории человечества Макса Планка. "Это место действительно единственное в своем роде. Неоднократные сезоны раскопок в Панга-я-Саиди теперь помогли сделать его ключевым типом памятника для восточноафриканского побережья, с необычайным 78000-летним послужным списком ранних культурных, технологических и технологических достижений человечества. символическая деятельность"".

Останки были впервые обнаружены в 2013 году, примерно на 3 метра ниже нынешнего пола пещеры, в могиле в форме ямы, что указывает на то, что они были захоронены. Маленькие хрупкие кости были настолько хрупкими и разложились, что в то время их нельзя было раскопать.

Крошечные косточки Мтото Мартинон-Торрес

Только в 2017 году кости могли быть оштукатурены прямо на месте и возвращены в лабораторию Национального исследовательского центра эволюции человека (CENIEH) в Испании для подробных раскопок и анализа.

Это стоило дополнительного ожидания.

"Мы начали обнаруживать части черепа и лица с неповрежденным суставом нижней челюсти и некоторыми непрорезавшимися зубами", - сказала археолог Мария Мартинон-Торрес из CENIEH.

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"Сочленение позвоночника и ребер также было удивительно сохранено, даже сохранилась кривизна клетки грудной клетки, что позволяет предположить, что это было захоронение и что разложение тела произошло прямо в яме, где были обнаружены кости".

Два зуба, обнаруженные во время анализа, позволили исследовательской группе подтвердить возраст ребенка, а микроскопические и химические исследования костей и окружающего их осадка позволили получить более подробную информацию.

Мтото был похоронен в яме и засыпан осадком с дна пещеры. Тот факт, что в этой яме происходило разложение, означает, что захоронение произошло вскоре после смерти.

Расположение костей предполагает, что Мтото был похоронен на правом боку, прижав колени к груди и плотно закутанный в пелену. Поскольку от этого кожуха не осталось никаких следов, он был сделан из скоропортящегося материала.

Посмертный вывих головы Мтото предполагает, что на месте захоронения была помещена какая-то опора или подушка, также из скоропортящегося материала, которые рассыпались.

Признаки древних преднамеренных захоронений были обнаружены в других частях мира, охватывающих 800 000 лет, но большинство из них принадлежали другим видам рода Homo, таким как Homo antecessor, Homo naledi и Homo neanderthalis.

Художественная интерпретация захоронения Мтото. Фернандо Фуэйо

Это открытие важно, потому что оно помогает нам понять, как первые Homo sapiens обращались со своими мертвыми - практики, которые связаны с социальной организацией, духовными и символическими убеждениями и поведением, технологиями и приоритетами сообщества.

Например, другое захоронение ребенка Homo sapiens 74000 лет назад в Пограничной пещере Южной Африки может свидетельствовать о том, что гибель маленьких детей была событиями, требующими особого внимания, хотя при выборке всего двух захоронений невозможно это утверждать.

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Мтото также был обнаружен в археологических слоях, включающих каменные орудия труда. Ранее было неясно, какие виды рода Homo использовали эти инструменты; Современное захоронение Мтото предполагает, что это все-таки был Homo sapiens.

Тем не менее, свидетельства захоронения Мтото - и его сходство с захоронениями других ранее обнаруженных видов Homo - намекают на то, что культурные обычаи и артефакты, возможно, не были так четко разграничены между видами.

"Ингумация мертвых - это культурная практика, которую разделяют Homo sapiens и неандертальцы", - сказал антрополог Майкл Петраглиа из Института Макса Планка.

"Эта находка поднимает вопросы о происхождении и эволюции практики захоронения двух близкородственных человеческих видов, а также о том, насколько наше поведение и эмоции отличаются друг от друга".

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены самые древнейшие люди за пределами Африки.