Микропластик в воздухе оказывает влияние на климат

То, что микропластик есть в воздухе, мы знали давно. Но как он влияет на климат?

Микропластики появляются повсюду. Мы нашли их в реках, озерах и океанах; в почве, снегу и льду; в рыбе, китах и ​​в нас. В последние годы мы даже начали измерять эти крошечные частицы в самом воздухе, которым мы дышим.

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Мы до сих пор не знаем, что это делает со здоровьем человека, но исследователи в Новой Зеландии подозревают, что это загрязнение может оказать реальное влияние на климат нашей планеты, если оно станет достаточно плохим.

"Мы изучили, как микропластические фрагменты и волокна - два типа микропластика, обычно встречающиеся в атмосфере, - взаимодействуют со светом, и использовали эту информацию в глобальной климатической модели для расчета общего воздействия переносимых по воздуху микропластиков на климат Земли", - объясняет атмосферный ученый Лаура Ревелл из Кентерберийского университета.

"Основываясь на наших предположениях, которые были сделаны на основе ограниченного количества исследований микропластиков, переносимых по воздуху, влияние микропластиков, переносимых по воздуху, на климат в настоящее время невелико, как и ожидалось".

Но хотя это может быть правдой и сейчас, если переносимые по воздуху микропластики перерастут в более серьезную проблему в будущем (что они, по-видимому, собираются сделать), ученые обеспокоены тем, что они могут поглощать, излучать или рассеивать поступающий солнечный свет и радиацию в гораздо большей степени.

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Теоретически это может влиять на климат в глобальном масштабе, подобно пыли, озоноразрушающим аэрозолям или парниковым газам, приводя к эффекту потепления или охлаждения.

В текущем исследовании исследователи обнаружили, что непигментированный микропластик в нижних слоях атмосферы имеет тенденцию рассеивать ультрафиолетовый свет и видимое излучение, которое, как считается, оказывает охлаждающее влияние на климат на поверхности.

Однако эти частицы, по-видимому, способны поглощать инфракрасное излучение, которое, как считается, оказывает согревающее воздействие на приземный климат. Более того, они поглощают ультрафиолетовое излучение на длинах волн, которые могут принять несколько других частиц в атмосфере Земли.

"Следовательно, микропластики могут способствовать парниковому эффекту", - заключают авторы.

"В целом, микропластики преимущественно рассеивают в УФ и видимой областях, на что указывает альбедо однократного рассеяния, тогда как в инфракрасном диапазоне они поглощают излучение почти так же, как рассеивают его.

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Это тревожное открытие, которое потребует гораздо большего количества исследований. По сравнению с исследованиями микропластика на земле, эти крошечные частицы в небе на удивление мало.

Еще в 2019 году исследователи обнаружили микропластик в почве в отдаленной части французских Пиренеев. Огромное количество загрязнения было тем, чем можно было бы дышать в Париже, а не на тусклых и отчетливых вершинах горного хребта, что заставило команду задуматься: как частицы попали туда?

В то время они подозревали, что загрязнение переносится течениями в атмосфере, что было новым открытием. Если авторы были правы, это означало, что микропластик переносится ветром на огромные расстояния.

Вскоре после этого исследователи из Геологической службы США обнаружили, что пластик также проливается дождем на Скалистые горы, что добавляет веса теории.

Несколько лет спустя исследователи начали сообщать о переносимых по воздуху микрочастицах в Новой Зеландии, США, Великобритании и Китае. Городами с наибольшим количеством переносимых по воздуху микропластика были Лондон и Пекин, хотя результаты трудно сравнивать, поскольку в настоящее время нет стандартизированного способа измерения содержания пластмасс в воздухе.

По всей видимости, источником загрязнения атмосферы является дорожная пыль, морские брызги и сельскохозяйственные почвы.

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Поднятые в воздух модели атмосферы нашей планеты показали, что этот микропластик путешествует до Антарктиды, проливаясь дождем на некоторые из самых отдаленных районов нашей планеты. Прямой отбор проб на большом южном континенте только подтвердил это подозрение.

Открытие того, что микропластик был взорван в атмосферу и распространен по нашей планете, является относительно новой информацией, хотя, учитывая, насколько повсеместно, малы и легки эти частицы, это совсем не удивительно.

К сожалению, рост присутствия пластика на нашей планете не показывает никаких признаков замедления, а это означает, что нам нужно знать, как эти плавающие микрочастицы, возможно, влияют на наше здоровье и наш климат раньше, чем позже.

В конце концов, то, что сейчас является незначительной проблемой, впоследствии вполне может перерасти в гораздо большую проблему. Особенно если учесть, что количество пластика, накапливающегося на наших свалках и в окружающей среде, должно удвоиться в течение следующих трех десятилетий.

"Поскольку пластик разлагается с возрастом и воздействием ультрафиолетового света с образованием вторичных микропластиков, мы ожидаем, что микропластики будут присутствовать в атмосфере Земли в течение многих лет", - заключают авторы.

"В отсутствие серьезных усилий по борьбе с микропластическим загрязнением, неправильное обращение с пластиковыми отходами может оказать влияние на климат в будущем".

Напомним, ранее сообщалось, что у нас осталось четыре года до неотвратимого изменения климата.