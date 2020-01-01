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Микропластик расщепляет клетки легких человека

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Мельчайшие пластиковые частицы могут повреждать клетки.
Микропластик может быть очень большой проблемой для здоровья
Микропластик может быть очень большой проблемой для здоровья
depositphotos.com

Растущее количество исследований начало проливать свет на широко распространенное воздействие пластикового загрязнения и его последующее воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Новое исследование было посвящено тому типу повреждения, которое микропластик может нанести легким человека, при этом исследователи наблюдали изменения формы клеток легких и замедление их метаболизма при воздействии этих крошечных пластиковых частиц.

Исследование было проведено в Университете штата Флорида (БСС) и сосредоточено на небольших фрагментах пластиковых отходов, которые разрушились в окружающей среде. В последние несколько лет мы видели, как микропластик обнаруживается во льдах Арктики, недалеко от вершины Эвереста и в образцах стула человека, собранных по всему миру.

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В то же время ученые начали изучать, как эти крошечные частицы могут влиять на здоровье различных организмов, и исследования показали, что они могут вызывать аневризмы у рыб, ухудшать выбор панциря у раков-отшельников и накапливаться в растениях, чтобы остановить их рост. Всемирная организация здравоохранения также запустила обзор состояния здоровья микропластиков в питьевой воде в бутылках, в то время как в отдельном, но связанном исследовании на прошлой неделе было обнаружено, что пластификаторы, используемые в пластмассах, подобных BPA, могут вызывать тревожные повреждения клеток мозга.

Для этого последнего исследования команда ученых намеревалась изучить риски для здоровья при вдыхании и проглатывании этих мелких частиц, проводя эксперименты на клетках легких человека в чашке Петри, которые подвергались воздействию окружающей среды с частицами полистирола. Спустя всего несколько дней ученый начал наблюдать некоторые странные изменения, обнаружив, что пластиковые частицы замедляют метаболизм клеток и препятствуют их размножению и росту.

"Микропластик не убивал клетки, но клетки определенно не действовали нормально", - говорит автор исследования Керестин Гудман.

Пластмасса также вызвала декластеризацию клеток легких, в результате чего образовались промежутки в том, что обычно было бы сплошным сплошным слоем клеток. Кроме того, команда обнаружила, что частицы фактически поглощались клетками, чтобы сформировать кольцо вокруг ядра клетки.

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"Мы увидели это притяжение к ядру всего через 24 часа, и теперь мы действительно хотим посмотреть, почему эти части попадают туда и что происходит, когда они попадают туда", - говорит Гудман.

Изучение этих эффектов на ядро ​​является одной из целей продвигающейся вперед исследовательской группы, наряду с изучением того, какими могут быть долгосрочные последствия для здоровья людей с респираторными заболеваниями. Они отмечают, что одним из недостатков исследования было то, что эксперименты не воспроизводили напрямую процесс вдыхания и выдыхания этих частиц, а вместо этого частицы непосредственно подвергались воздействию клеток в жидком растворе. Тем не менее, результаты поднимают интересные вопросы для дальнейшего изучения.

"Мы не хотим преувеличивать вредное воздействие микропластика на здоровье человека", - говорит автор исследования Цин-Сян Санг. "Пластмассы широко используются потому, что они хорошие материалы для промышленности, строительства, медицинских и исследовательских материалов, а также потребительских товаров. Но могут быть некоторые долгосрочные нежелательные эффекты, которые могут быть особенно пагубными для растущих младенцев и людей с заболеваниями легких. Нам необходимо провести расследование, чтобы лучше понять потенциальные потери для здоровья человека".

Напомним, ранее сообщалось, что чай в пакетиках может быть опасным для здоровья.

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Теги: микропластик
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