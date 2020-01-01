Микропластик расщепляет клетки легких человека

Мельчайшие пластиковые частицы могут повреждать клетки.

Растущее количество исследований начало проливать свет на широко распространенное воздействие пластикового загрязнения и его последующее воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Новое исследование было посвящено тому типу повреждения, которое микропластик может нанести легким человека, при этом исследователи наблюдали изменения формы клеток легких и замедление их метаболизма при воздействии этих крошечных пластиковых частиц.

Исследование было проведено в Университете штата Флорида (БСС) и сосредоточено на небольших фрагментах пластиковых отходов, которые разрушились в окружающей среде. В последние несколько лет мы видели, как микропластик обнаруживается во льдах Арктики, недалеко от вершины Эвереста и в образцах стула человека, собранных по всему миру.

Читай также: Интересный факт дня: В атмосфере циркулируют тысячи тонн микропластика

В то же время ученые начали изучать, как эти крошечные частицы могут влиять на здоровье различных организмов, и исследования показали, что они могут вызывать аневризмы у рыб, ухудшать выбор панциря у раков-отшельников и накапливаться в растениях, чтобы остановить их рост. Всемирная организация здравоохранения также запустила обзор состояния здоровья микропластиков в питьевой воде в бутылках, в то время как в отдельном, но связанном исследовании на прошлой неделе было обнаружено, что пластификаторы, используемые в пластмассах, подобных BPA, могут вызывать тревожные повреждения клеток мозга.

Для этого последнего исследования команда ученых намеревалась изучить риски для здоровья при вдыхании и проглатывании этих мелких частиц, проводя эксперименты на клетках легких человека в чашке Петри, которые подвергались воздействию окружающей среды с частицами полистирола. Спустя всего несколько дней ученый начал наблюдать некоторые странные изменения, обнаружив, что пластиковые частицы замедляют метаболизм клеток и препятствуют их размножению и росту.

"Микропластик не убивал клетки, но клетки определенно не действовали нормально", - говорит автор исследования Керестин Гудман.

Пластмасса также вызвала декластеризацию клеток легких, в результате чего образовались промежутки в том, что обычно было бы сплошным сплошным слоем клеток. Кроме того, команда обнаружила, что частицы фактически поглощались клетками, чтобы сформировать кольцо вокруг ядра клетки.

Читай также: Личинки москитов начали питаться пластиком

"Мы увидели это притяжение к ядру всего через 24 часа, и теперь мы действительно хотим посмотреть, почему эти части попадают туда и что происходит, когда они попадают туда", - говорит Гудман.

Изучение этих эффектов на ядро ​​является одной из целей продвигающейся вперед исследовательской группы, наряду с изучением того, какими могут быть долгосрочные последствия для здоровья людей с респираторными заболеваниями. Они отмечают, что одним из недостатков исследования было то, что эксперименты не воспроизводили напрямую процесс вдыхания и выдыхания этих частиц, а вместо этого частицы непосредственно подвергались воздействию клеток в жидком растворе. Тем не менее, результаты поднимают интересные вопросы для дальнейшего изучения.

"Мы не хотим преувеличивать вредное воздействие микропластика на здоровье человека", - говорит автор исследования Цин-Сян Санг. "Пластмассы широко используются потому, что они хорошие материалы для промышленности, строительства, медицинских и исследовательских материалов, а также потребительских товаров. Но могут быть некоторые долгосрочные нежелательные эффекты, которые могут быть особенно пагубными для растущих младенцев и людей с заболеваниями легких. Нам необходимо провести расследование, чтобы лучше понять потенциальные потери для здоровья человека".

Напомним, ранее сообщалось, что чай в пакетиках может быть опасным для здоровья.