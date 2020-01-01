Причину одной из самых старых войн нашли в изменении климата

Одно из старейших известных военных кладбищ, обнаруженное в долине реки Нил, не обязательно возникло в результате единственной эпической битвы, как мы когда-то думали.

Согласно полному повторному анализу этого древнего захоронения, известного как Джебель-Сахаба, похороненные здесь люди, вероятно, подверглись серии жестоких столкновений, а не одному трагическому натиску. Если это так, исследователи предполагают, что причиной может быть желанное место в ландшафте, опустошенном изменением климата.

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Повторно изучив кости 61 человека на этом месте, исследователи обнаружили более сотни новых признаков травм, многие из которых не привели к смертельному исходу.

У четверти скелетов были обнаружены как зажившие, так и незажившие раны, что позволяет предположить, что эта группа охотников-собирателей более одного раза в жизни переживала жестокие эпизоды насилия.

Большая часть травм, по-видимому, была вызвана метательным оружием, таким как стрелы или копья, что означает, что атаки, вероятно, были нанесены извне, а не изнутри.

Поскольку мужчины, женщины и дети были затронуты и похоронены одинаково, авторы считают, что насилие было вызвано перестрелками, набегами или засадами.

"Мы отвергаем гипотезу о том, что Джебель-Сахаба отражает единичное военное событие, с новыми данными, подтверждающими спорадические и повторяющиеся эпизоды межличностного насилия, - пишут авторы исследования , - вероятно, вызванные серьезными климатическими и экологическими изменениями".

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Когда массовое захоронение было впервые обнаружено в 1960-х годах, археологи думали, что это отражает единственную жестокую войну, но команда антропологов, доисториков и геохимиков из Французского национального центра научных исследований и Университета Тулузы - Жан Жорес - теперь опровергает эту идею.

Частота заживления ран на этом месте предполагает жизнь, наполненную насилием, и время совпадает с концом последнего ледникового периода. Это резкое изменение климата превратило восточную пустыню Сахара в холодный и сверхзасушливый регион, где есть лишь несколько мест, гостеприимных для людей.

Долина реки Нил была одним из таких убежищ с легким доступом к воде, рыбе и пышной растительности. Однако в то время река была подвержена резким колебаниям уровня воды, а это означало, что земли для жизни было не так много.

Вскоре эти несколько идеальных мест заполнились охотниками-собирателями, и конкуренция за ресурсы начала накаляться. Застрявшие вместе в этой части мира, разные группы людей, вероятно, начали нападать друг на друга в серии сражений.

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"Территориальное и экологическое давление, вызванное климатическими изменениями, скорее всего, является причиной этих частых конфликтов между, кажется, культурно обособленными группами полуоседлых охотников-рыболовов-собирателей долины Нила", - заключают авторы.

Исследования подтверждают растущее количество свидетельств того, что изменение климата является главной причиной человеческих конфликтов как сейчас, так и в прошлом.

Засуха и насилие обычно связаны в истории человечества, поскольку разные общества борются за самую плодородную землю. В условиях, когда мир вступает в невиданный ранее климатический кризис, некоторые эксперты считают, что в будущем нас ждет еще больший конфликт.

Другие считают, что взаимосвязь между изменением климата и насилием со стороны людей более сложна. Фактически, может наступить момент, когда ресурсы станут настолько ограниченными, что цена насилия станет слишком высокой.

Выяснение того, что произошло во время последнего ледникового периода, может позволить нам лучше понять, как поведение человека меняется в зависимости от климата. Таким образом, такие сайты, как Джебель-Сахаба, могут дать нам представление о том, что будет дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли связь между резкими изменениями климата и скачками в эволюции.