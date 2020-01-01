Изменение климата делает Землю более тусклой

Новые исследования показывают, что Земля отражает меньше света, поскольку ее климат продолжает меняться.

На снимке, сделанном с Международной космической станции в 2011 году, видно сияние Земли NASA

Красивое явление соединяет климат и яркость: облака. Облака, как известно, представляют собой сложную часть климатической головоломки: ученые изо всех сил пытаются смоделировать, как облака будут реагировать на изменение климата и как эти реакции, в свою очередь, повлияют на будущий климат. Но ученые, стоящие за новым исследованием, считают, что определение отражательной способности зависит от динамики облаков над Тихим океаном.

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Исследование опирается на два десятилетия наблюдений за феноменом, называемым "земным сиянием", который представляет собой свет, который Земля отражает на поверхность темной стороны Луны, в сочетании со спутниковыми наблюдениями отражательной способности Земли, или альбедо.

Различные объекты на Земле отражают разное количество света: океаны очень мало, суша примерно в два раза больше. Между тем облака отражают примерно половину падающего на них солнечного света, а снег и лед отражают большую часть получаемого света.

Ученые из обсерватории Big Bear Solar в Южной Калифорнии изучают, как колеблется световой поток Земли с 1998 года, ища изменения во временных масштабах от суточного до декадного. (Исследователи отмечают, что эти измерения носят относительный характер и требуют более надежных наблюдений, возможно, даже со спутников или лунной обсерватории.)

В новом исследовании ученые объединили эти данные с наблюдениями проекта НАСА "Облака и система радиантной энергии Земли" (CERES), который работает с 1997 года с инструментами на множестве спутников НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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Исследователи объединили два набора данных, чтобы понять, как и как меняется яркость Земли. За полные два десятилетия количество света, отраженного Землей, упало примерно на 0,5% - или примерно на полватта меньше света на квадратный метр. Большая часть изменений произошла в последние три года набора данных о земном сиянии, который исследователи проанализировали до 2017 года; данные CERES продолжаются до 2019 года и показывают еще более резкое снижение к его концу.

И за это время, как определили исследователи, яркость солнца, которое в ходе исследования прошло два периода максимальной активности и один период затишья, не имела значимой связи с падением отражательной способности. Ученые пришли к выводу, что изменение количества света, отражаемого Землей, должно происходить из-за изменения самой Земли.

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В частности, данные CERES отметили исчезновение ярких облаков на малой высоте над восточной частью Тихого океана, у западного побережья Америки, где ученые также регистрируют резкое повышение температуры на поверхности океана.

А поскольку свет, не отражающийся в космос, остается в системе Земли, изменение яркости также имеет последствия для будущего климата, потенциально увеличивая темпы изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Напомним, ранее сообщалось, что изменение климата сделает опасным полеты на самолете.