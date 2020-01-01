Изменение климата делает Землю более тусклой
Красивое явление соединяет климат и яркость: облака. Облака, как известно, представляют собой сложную часть климатической головоломки: ученые изо всех сил пытаются смоделировать, как облака будут реагировать на изменение климата и как эти реакции, в свою очередь, повлияют на будущий климат. Но ученые, стоящие за новым исследованием, считают, что определение отражательной способности зависит от динамики облаков над Тихим океаном.
Читай также: Изменение климата придет из океана
Исследование опирается на два десятилетия наблюдений за феноменом, называемым "земным сиянием", который представляет собой свет, который Земля отражает на поверхность темной стороны Луны, в сочетании со спутниковыми наблюдениями отражательной способности Земли, или альбедо.
Различные объекты на Земле отражают разное количество света: океаны очень мало, суша примерно в два раза больше. Между тем облака отражают примерно половину падающего на них солнечного света, а снег и лед отражают большую часть получаемого света.
Ученые из обсерватории Big Bear Solar в Южной Калифорнии изучают, как колеблется световой поток Земли с 1998 года, ища изменения во временных масштабах от суточного до декадного. (Исследователи отмечают, что эти измерения носят относительный характер и требуют более надежных наблюдений, возможно, даже со спутников или лунной обсерватории.)
В новом исследовании ученые объединили эти данные с наблюдениями проекта НАСА "Облака и система радиантной энергии Земли" (CERES), который работает с 1997 года с инструментами на множестве спутников НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Читай также: Причину одной из самых старых войн нашли в изменении климата
Исследователи объединили два набора данных, чтобы понять, как и как меняется яркость Земли. За полные два десятилетия количество света, отраженного Землей, упало примерно на 0,5% - или примерно на полватта меньше света на квадратный метр. Большая часть изменений произошла в последние три года набора данных о земном сиянии, который исследователи проанализировали до 2017 года; данные CERES продолжаются до 2019 года и показывают еще более резкое снижение к его концу.
И за это время, как определили исследователи, яркость солнца, которое в ходе исследования прошло два периода максимальной активности и один период затишья, не имела значимой связи с падением отражательной способности. Ученые пришли к выводу, что изменение количества света, отражаемого Землей, должно происходить из-за изменения самой Земли.
Читай также: Изменение климата привело к исчезновению древних видов человека
В частности, данные CERES отметили исчезновение ярких облаков на малой высоте над восточной частью Тихого океана, у западного побережья Америки, где ученые также регистрируют резкое повышение температуры на поверхности океана.
А поскольку свет, не отражающийся в космос, остается в системе Земли, изменение яркости также имеет последствия для будущего климата, потенциально увеличивая темпы изменения климата, вызванного деятельностью человека.
Напомним, ранее сообщалось, что изменение климата сделает опасным полеты на самолете.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил