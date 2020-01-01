Найден верный признак скорой смерти от COVID-19

Кардиограмма за два дня до летального случая показывает изменения у пациентов.

Исследователи из больницы Mount Sinai обнаружили, что изменения электрической активности сердца могут помочь предсказать, какие госпитализированные пациенты с COVID-19 с большей вероятностью умрут. Биомаркер легко измерить и потенциально предсказывает смерть на несколько дней вперед.

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Когда больницы переполнены пациентами с COVID-19, врачам может быть сложно решить, где лучше всего сосредоточить свое ограниченное внимание и ресурсы. Было обнаружено, что ряд биомаркеров крови помогает оценить пациентов, наиболее подверженных риску серьезного течения заболеваемости.

Но для сбора и анализа анализов крови требуется время. Этот новый биомаркер можно измерить с помощью простой электрокардиограммы (ЭКГ) у постели пациента. И исследователи утверждают, что он может предсказать вероятность смерти пациента по крайней мере за два дня.

Ретроспективное исследование медицинских карт 140 пациентов с COVID-19 показало, что уменьшение формы волны QRS было признаком ухудшения состояния пациента в 74 процентах случаев.

Критерии, разработанные командой Mount Sinai, получили название LoQRS, и они предполагают, что это будет эффективный способ сортировки пациентов с наибольшей вероятностью ухудшения состояния. Среднее время до смерти с момента первого чтения LoQRS, обнаруженного в исследовании, составило 52 часа.

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“Наше исследование показывает, что уменьшение формы волны на ЭКГ в течение болезни COVID-19 может быть важным инструментом для медицинских работников, ухаживающих за этими пациентами, позволяя им улавливать быстрые клинические изменения во время пребывания в больнице и быстрее вмешиваться“, - говорит Джошуа Ламперт, старший автор нового исследования. “Ввиду того, что количество случаев COVID-19 и количество госпитализаций продолжают расти, ЭКГ могут быть полезны для больниц при уходе за этими пациентами, прежде чем их состояние резко ухудшится“.

Интересно, что исследователи также обнаружили, что меры LoQRS были эффективны в выявлении тех пациентов с гриппом, которые с наибольшей вероятностью умерли. Однако среднее время до смерти после первого измерения LoQRS у больных гриппом составило около шести дней. Исследователи отмечают, что это указывает на то, что COVID-19 является гораздо более опасным заболеванием, чем грипп.

Поскольку измерения LoQRS могут быть обнаружены только с течением времени в нескольких тестах ЭКГ, Ламберт предлагает проводить измерения ЭКГ для всех пациентов с COVID-19 при их первоначальной госпитализации.

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“Когда дело доходит до ухода за пациентами с COVID-19, наши результаты показывают, что медицинским работникам может быть полезно не только проверять ЭКГ при первом поступлении пациента в больницу, но и проводить последующие ЭКГ во время их пребывания в больнице для оценки для LoQRS, особенно если пациент не добился значительного клинического прогресса“, - говорит Ламперт. “Если присутствует LoQRS, команда может рассмотреть возможность эскалации медикаментозного лечения или перевода пациента в учреждение с строгим контролем, такое как отделение интенсивной терапии (ОИТ), в ожидании ухудшения здоровья“.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружена разница в клетках, которая защищает детей от COVID-19.