Обнаружена разница в клетках, которая защищает детей от COVID-19

Детский иммунитет более гибкий.

Иммунная система человека опирается на сложную армию Т-клеток, В-клеток, макрофагов и многих других, которые защищают нас от вторжения патогенов. Но это не значит, что у всех нас в крови один и тот же комплект защитного снаряжения.

В-клетки отвечают за "запоминание" патогенов, с которыми наш организм сталкивался ранее, поэтому они могут бить тревогу, если наткнуться на них еще раз. В зависимости от того, каким заболеваниям вы уже подвергались, и как клеточные рецепторы, которые хранят эту "память", мутируют и изменяются, у каждого человека есть разные варианты иммунных клеток.

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Команда исследователей теперь изучила, чем эти иммунные клетки различаются не только между людьми, но и как они могут изменяться на протяжении жизни человека.

Интересно, что они обнаружили, что кровь, взятая у детей до пандемии, имела более высокую частоту В-клеток, которые могли связываться с SARS-CoV-2, чем кровь взрослых, даже несмотря на то, что они никогда не подвергались воздействию этого нового вируса.

Это исследование все еще находится на начальной стадии, но оно может каким-то образом объяснить, почему дети, кажется, чувствуют себя намного лучше, чем взрослые, когда дело доходит до заболевания COVID-19.

"Дети обычно болеют более легкой формой после инфекции SARS-CoV-2, чем взрослые, возможно, из-за различий в экспрессии вирусных рецепторов и иммунных ответах", - пишет команда в своей новой статье.

"Инфицированные дети, в отличие от взрослых, показывают ниже антител титры IgG и более специфическое для шипов белка".

Тип белых кровяных телец, В-клетки хранят "память" о прошлых патогенных микроорганизмах в широком диапазоне рецепторов на своей клеточной поверхности. Эти рецепторы позволяют В-клеткам связываться с кусочками потенциальных патогенов, которые они могут распознать, называемыми антигенами, как кусок пазла, вызывая иммунный ответ против них.

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Все эти рецепторы построены на одной и той же основе, известной как последовательности иммуноглобулина, но их можно переключать или мутировать, чтобы сформировать целый ряд рецепторов, уничтожающих патогены, прежде чем бактерии или вирус даже попадут в организм.

"Однако до сих пор неясно, как B-клеточная память на разные антигены распределяется в тканях человека и изменяется в течение жизни человека", - отмечает команда.

Это последнее обстоятельство и решили выяснить исследователи Стэнфордского университета. Они проанализировали 114 образцов крови от здоровых взрослых людей, 93 образца от 51 ребенка в возрасте от одного до трех лет, 12 образцов пуповинной крови, а также образцы крови, лимфатических узлов и селезенки от восьми доноров органов.

Когда команда изучила рецепторы В-клеток и проанализировала, на какие антигены могут нацеливаться эти клетки, они обнаружили, что детские В-клетки имеют больше общих "клонов" вирусов и бактерий, с которыми они уже сталкивались, чем взрослые.

У них также было больше В-клеток, которые могли "переключиться", чтобы стать эффективными против SARS-CoV-2, без предварительного заражения.

Команда считает, что это может быть связано с тем, что иммунная система детей лучше переключается на широкий спектр антигенов после контакта с другим, менее опасным коронавирусом, чем тот, который вызвал нынешнюю пандемию.

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"Мы предполагаем, что предыдущее воздействие коронавируса человека может стимулировать перекрестную реактивную память, и что такие клональные реакции могут иметь самую высокую частоту в детстве", - пишет команда.

"Детские иммунные реакции особенно важны в жизни человека, поскольку они формируют первоначальный пул В-клеток памяти, который формирует будущие реакции".

Вероятно, существует ряд факторов, ответственных за то, что у детей обычно более легкие симптомы COVID-19 , поэтому предстоит провести еще много исследований. Тем не менее, это интересная часть головоломки, которая дает представление о гибкости В-клеток в детстве, в том числе настраивает нас на будущие иммунные реакции.

Напомним, ранее сообщалось, что jбнаружен неожиданный симптом коронавируса.