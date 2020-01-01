Назван второй по величине фактор риска смерти от COVID-19

Это шизофрения.

Программы вакцинации против COVID-19 развертываются по всему миру. Между тем, ученые все еще усердно работают над определением групп людей, наиболее подверженных риску заражения инфекцией или смерти от нее - люди, которым срочно нужны долгожданные защитные вакцины, которые могут предоставить.

Новое исследование, в котором приняли участие почти 7400 человек в Нью-Йорке, все из которых дали положительный результат на COVID-19, показало, что шансы умереть от COVID-19 у людей с диагнозом шизофрения почти в три раза выше, чем у людей без этого расстройства.

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Это предполагает, что в шизофрении может быть что-то, что делает этих людей более уязвимыми для вирусных инфекций, хотя поразительные результаты могут быть просто отражением неравенства в области здравоохранения, выявленного пандемией.

"Наши результаты показывают, что люди с шизофренией чрезвычайно уязвимы к воздействию COVID-19", - сказала психиатр Катлин Немани из Медицинского центра Лангоне Нью-Йоркского университета (NYU).

"Благодаря этому новому пониманию поставщики медицинских услуг могут лучше расставить приоритеты в распределении вакцин, тестировании и медицинском обслуживании этой группы", - добавила она .

В исследовании Немани и ее коллеги сравнили, как люди, лечившиеся от COVID-19 в Нью-Йорке в разгар региональной пандемии коронавируса, жили через 45 дней после положительного результата теста.

Изучая медицинские записи из системы здравоохранения Нью-Йоркского университета в Лангоне, в которую входят четыре больницы, команда выявила 7350 взрослых, у которых был положительный результат теста на COVID-19 в период с марта по май 2020 года, у 75 из которых была диагностирована шизофрения.

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Шизофрения - это психическое расстройство, которое мешает человеку воспринимать реальность и влияет на его настроение.

Но здесь стоит отметить, что шизофрения - это загадочная болезнь, которую ученые все еще пытаются понять, и в этом исследовании рассматривались только люди с задокументированной историей этого расстройства.

Число людей с шизофренией в исследовании также было невелико, хотя общий размер выборки был широким и разнообразным.

Также присутствовали люди с расстройствами настроения, такими как тревожность, но анализ показал, что у этих людей не было повышенного риска смерти от COVID-19, хотя предыдущие исследования показали, что люди с психическими расстройствами с большей вероятностью заразятся.

Шансы людей с шизофренией умереть от COVID-19 были довольно мрачными: оказалось, что вероятность умереть от коронавируса в 2,67 раза выше, чем у людей без шизофрении.

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Результат означает, что шизофрения считается вторым по величине фактором риска (после возраста) смерти от COVID-19 в этой группе жителей Нью-Йорка после того, как авторы исследования учли другие переменные, такие как возраст, пол, раса, диабет, болезни сердца, и курение (но не употребление лекарств или ожирение).

"Это тревожное открытие", - сказал Том Поллак, психиатр Королевского колледжа Лондона, не принимавший участия в исследовании.

"Эти пациенты уже входят в число наиболее уязвимых членов общества и, вероятно, не получают достаточного медицинского обслуживания в большинстве систем здравоохранения во всем мире".

Одно из возможных объяснений, предложенное авторами исследования, заключается в том, что, поскольку шизофрения нарушает иммунную систему организма - она ​​перегружается воспалительными цитокинами, - это может сделать этих людей более уязвимыми для инфекций COVID-19.

Тем не менее, некоторые исследователи, которые не участвовали в исследовании, делают более осторожные интерпретации, заявляя, что наблюдаемое несоответствие, скорее всего, объясняется факторами образа жизни и сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, распространенное среди людей с шизофренией.

Даже без COVID-19 люди с шизофренией часто имеют плохое физическое здоровье и давно известно, что это приводит к более высокой вероятности преждевременной смерти - в некоторых случаях на 20 лет раньше, чем у среднего человека.

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По словам клинического психиатра Дэвида Оуэнса из Эдинбургского университета, который не принимал участия в исследовании, исследование "опять же может служить иллюстрацией того неравенства в отношении здоровья и социального неравенства, к которому по-прежнему склонны пациенты с длительными психическими расстройствами, такими как шизофрения".

Обеспокоенные паранойей и стигматизацией, люди с шизофренией часто ведут затворничество и могут избегать обращения за помощью.

Но исследование, по замыслу, рассматривало только людей, которые имели доступ к тестированию на COVID-19 и медицинской помощи - в то время, когда медицинские услуги были сильно нарушены, а тестирование было ограничено.

Это может означать, что люди, участвовавшие в исследовании, имели довольно тяжелый случай COVID-19 или имели семью или друзей, которые могли бы помочь им добраться до больницы. К сожалению, мы не можем сказать, что случилось с кем-либо, кто, возможно, имел COVID-19 дома, но не обращался за медицинской помощью.

Даже с учетом различных взглядов на это исследование, оно показывает необходимость сосредоточить наши коллективные усилия на помощи уязвимым людям, например, больным шизофренией и другими заболеваниями.

"Это [исследование] показывает, что жизненно важно, чтобы люди с шизофренией рассматривались как группа высокого риска и имели ранний доступ к вакцинам", - сказал психиатр и эпидемиолог Мэтью Хотопф из Королевского колледжа Лондона, который не имел отношения к изучению.

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