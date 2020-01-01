COVID-19 во время беременности связан с преждевременными родами

Согласно крупнейшему на сегодняшний день исследованию по этому вопросу, COVID-19 может увеличить риск преждевременных родов.

Исследователи обнаружили, что риск еще выше для беременных, у которых есть как COVID-19, так и определенные состояния, также называемые сопутствующими заболеваниями, включая высокое кровяное давление, диабет и ожирение.

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Это последнее исследование, подтверждающее необходимость вакцинации беременных от COVID-19 во время беременности. 11 августа Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали вакцинировать всех беременных женщин и заявили, что новые данные дополнительно подтверждают, что все одобренные вакцины против COVID-19 безопасны для использования в этой группе.

Доказательства связи между COVID-19 и преждевременными родами "действительно накапливались с течением времени", - сказала соавтор исследования Дебора Карасек, эпидемиолог и доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В рамках исследования, опубликованного 30 июля в журнале Lancet Regional Health - Americas, исследователи обследовали всех, кто родил в Калифорнии в период с июля 2020 года по январь 2021 года. Исследователи разделили роды на четыре категории в зависимости от продолжительности родов: очень преждевременные роды, что происходит до 32 недель беременности; преждевременные роды на срок от 32 до 37 недель; ранние роды, которые составляют от 37 до 38 недель; и срок, который составляет от 39 до 44 недель. Они обнаружили, что у беременных, у которых в свидетельстве о рождении ребенка был зарегистрирован диагноз COVID-19, на 60% выше риск преждевременных родов, на 40% - для преждевременных родов и на 10% - риск очень преждевременных родов по сравнению с тем, у кого нет диагноза COVID-19.

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По словам Карсека, повышенный риск очень преждевременных родов вызывает особую озабоченность, потому что эта категория несет самый высокий риск осложнений и смерти у младенцев. Они обнаружили, что в сочетании с одним из сопутствующих заболеваний, которые, как уже считалось, увеличивают тяжесть COVID-19, например, диабетом, риски родов до срока еще больше возросли.

Как и на протяжении всей пандемии, латиноамериканцы, американские индейцы или коренные жители Аляски и коренные жители Гавайев или островов Тихого океана составляли непропорционально большое количество женщин, у которых был положительный результат на COVID-19 во время беременности. Вероятно, это связано с тем, что члены этих групп с большей вероятностью будут жить в переполненных жилищах и иметь рабочие места с высоким уровнем заражения COVID-19, согласно исследованию 2020 года, опубликованному в базе данных препринтов medrXiv . Хотя большему количеству цветных людей был поставлен диагноз COVID-19, вероятность преждевременных родов у них не повышалась.

Исследователи также отделили ранние роды, вызванные медицинскими причинами, от спонтанных. В некоторых случаях, сказал Карасек, врачи могут спровоцировать ранние роды у тех, кто серьезно болен или у кого есть определенные медицинские осложнения. Предыдущее исследование опубликовано в журнале JAMA pediatrics обнаружили, что большинство преждевременных родов среди людей с COVID-19 были вызваны лекарственными средствами. Некоторые индукции могли быть связаны с респираторными проблемами тяжелой формы COVID-19, сказал Карасек, тогда как в исследовании JAMA исследователи отмечают, что многие из них были связаны с увеличением осложнений беременности у людей с COVID-19, что не совсем понятно. Но в этом исследовании спонтанные преждевременные роды происходили чаще, и во многих случаях в записях не указывалось, были ли роды спонтанно ранними или были вызваны медицинским вмешательством. В исследовании не изучалась причина относительного увеличения числа спонтанных преждевременных родов, и исследователи до сих пор не понимают, почему люди с COVID-19 могут спонтанно рожать преждевременно.

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"В будущих исследованиях можно изучить различные механизмы, с помощью которых инфекция COVID может повлиять на преждевременные роды", - сказал Карасек.

Поскольку в исследовании использовались данные из свидетельств о рождении, исследователи также не могли точно сказать, когда во время беременности у людей был положительный результат на вирус. По словам Карасек, многие из участников, вероятно, дали положительный результат в больнице и имели активные инфекции во время родов, тем более что результаты совпадают с данными, где это имело место. Но возможно, что у некоторых людей в справке уже были отмечены предыдущие диагнозы COVID-19. В справках также не указывается степень тяжести заболевания. Хотя Карасек сказала, что было бы логично думать, что более серьезная инфекция может привести к большему риску преждевременных родов, она отметила, что в какой-то момент у 10% беременных в Калифорнии был диагноз COVID-19, отмеченный в свидетельство о рождении.

"Скорее всего, это не все тяжелые инфекции", - сказал Карасек. "Таким образом, это указывает на то, что, возможно, существует связь с преждевременными родами, даже при более легких инфекциях или даже бессимптомных инфекциях".

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Период исследования закончился в январе, слишком рано, чтобы изучить влияние вакцин или риски прорывных инфекций, а также варианты коронавируса, такие как более передаваемый дельта-вариант. Однако Карасек подчеркнул, что результаты исследования являются сильным стимулом для беременных женщин к вакцинации, что значительно снижает риски тяжелой формы COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что изменения климата заставят женщин рожать раньше срока.