У лаосских летучих мышей нашли вирус-родственник SARS-CoV-2

Другие виды коронавируса обнаружили в летучих мышах.

Исследователи обнаружили коронавирусы, скрывающиеся у лаосских летучих мышей, которые, по-видимому, являются ближайшими известными родственниками SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19.

В новом исследовании ученые из Института Пастера во Франции и Университета Лаоса поймали 645 летучих мышей из известняковых пещер на севере Лаоса и проверили их на наличие вирусов, связанных с SARS-CoV-2. Они обнаружили три вируса, которые они назвали BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, которые заражали подковообразных летучих мышей и имели более 95% общего генома с SARS-CoV-2.

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По данным Nature News, один из вирусов, BANAL-52, на 96,8% идентичен SARS-CoV-2. Это делает BANAL-52 более генетически похожим на SARS-CoV-2, чем на любой другой известный вирус. Ранее самым близким родственником SARS-CoV-2 был RaTG13, который был обнаружен у подковообразных летучих мышей в 2013 году и имеет 96,1% общего генома с SARS-CoV-2.

Более того, все три недавно открытых вируса больше похожи на SARS-CoV-2 в ключевой части их генома, называемой рецепторсвязывающим доменом (RBD), чем на другие известные вирусы. RBD - это часть вируса, которая позволяет ему связываться с клетками-хозяевами. В случае SARS-CoV-2 RBD связывается с рецептором, известным как ACE2 на клетках человека, и вирус использует этот рецептор в качестве шлюза в клетки.

Важно отметить, что новое исследование показало, что BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 могут связываться с ACE2 и использовать его для проникновения в клетки человека. Исследователи заявили, что до сих пор другие кандидаты, предложенные в качестве предков SARS-CoV-2, обнаруженного у летучих мышей, в том числе RaTG13, не смогли этого сделать. По их словам, три вируса могут связываться с ACE2 примерно так же, как ранние штаммы SARS-CoV-2, обнаруженные в Ухани.

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Результаты, которые были опубликованы на сервере препринтов Research Square 17 сентября, дополняют доказательства того, что SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение, а не сбежал из лаборатории.

Результаты показывают, что "последовательности, очень близкие к последовательностям ранних штаммов SARS-CoV-2 ... существуют в природе", - написали исследователи в своей статье, которая еще не прошла рецензирование.

"Рецептор-связывающий домен SARS-CoV-2 выглядел необычно, когда он был впервые обнаружен, потому что было так мало вирусов, с которыми можно было бы сравнить его", - заявил Эдвард Холмс, биолог-эволюционист из Сиднейского университета, который не участвовал в исследовании. "Теперь, когда мы собираем больше образцов из природы, мы начинаем находить эти тесно связанные части последовательности генов".

Авторы говорят, что их результаты подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 возник в результате рекомбинации вирусных последовательностей, существующих у подковообразных летучих мышей.

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Тем не менее, несмотря на то, что недавно открытые вирусы тесно связаны с SARS-CoV-2, у всех трех вирусов отсутствует последовательность так называемого "места расщепления фурином", который присутствует в SARS-CoV-2 и способствует проникновению вируса. в клетки. Это означает, что для того, чтобы лучше понять происхождение SARS-CoV-2, необходимы дальнейшие исследования, чтобы показать, как и когда был введен фурин.

Как сообщает Bloomberg, результаты в настоящее время рассматриваются для публикации в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ выяснило место происхождения коронавируса COVID-19.