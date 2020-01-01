Создана маска для обнаружения коронавируса

Сенсор определит коронавирус по дыханию.

Исследователи из Массачусетского технологического института и Гарварда продемонстрировали передовую технологию биосенсора, разработав маску для лица, которая может обнаруживать SARS-CoV-2 в дыхании человека всего за 90 минут. Сенсорная технология может быть запрограммирована на обнаружение любого типа вируса или токсина, и она достаточно мала, чтобы ее можно было интегрировать в ткань одежды.

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Биосенсор находится в разработке в течение нескольких лет и основан на новой технологии, получившей название wFDCF (переносная сублимационная сушка без клеток). В отличие от ранее разработанных биосенсоров, которые требуют включения живых клеток, эта система извлекает и замораживает клеточные механизмы, необходимые для обнаружения органических молекул.

“Другие группы создали носимые устройства, которые могут обнаруживать биомолекулы, но все эти методы требовали помещения живых клеток в носимое устройство, как если бы пользователь носил крошечный аквариум», - объясняет Питер Нгуен, соавтор нового исследования. «Если этот аквариум когда-нибудь сломается, инженерные насекомые могут просочиться на владельца, и эта идея никому не нравится“.

Технология wFDCF ранее использовалась для создания экспериментальных средств диагностики вирусов Эбола и Зика. Примерно год назад, когда пандемия COVID-19 охватила весь мир, исследователи быстро решили попытаться превратить экспериментальную технологию в полезный продукт для борьбы с ней.

“Мы хотели внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с вирусом, и мы пришли к идее интегрировать wFDCF в маски для лица для обнаружения SARS-CoV-2“, - отмечает один из авторов исследования Луис Соенксен. “Весь проект был проведен в условиях карантина или строгого социального дистанцирования, начиная с мая 2020 года“.

Датчик легко встраивается в маску N95, обеспечивая результаты за 90 минут. MIT

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Маска для лица представляет собой самое передовое применение технологии wFDCF на сегодняшний день. Несколько биосенсоров в маске активируются при нажатии кнопки, высвобождая небольшой резервуар с водой. Эта жидкость гидратирует лиофилизированные молекулы в датчике, который может анализировать капли из дыхания пользователя. В течение 90 минут небольшая полоска бумаги регистрирует пользователя как положительного или отрицательного на SARS-CoV-2 посредством считывания, аналогичного показаниям теста на беременность.

“Мы фактически уменьшили всю диагностическую лабораторию до небольшого сенсора на основе синтетической биологии, который работает с любой лицевой маской и сочетает в себе высокую точность тестов ПЦР со скоростью и низкой стоимостью тестов на антигены“, - говорит Нгуен.

Предварительные тесты показывают, что диагностическая маска для лица дает высокоточные результаты, сравнимые с текущими тестами ПЦР, золотым стандартом для обнаружения SARS-CoV-2. Нгуен отмечает, что маска для лица является наиболее готовым к выходу на рынок продуктом, разработанным командой wFDCF, но эта технология предлагает огромное разнообразие применений, помимо диагностики COVID-19.

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“Эта технология может быть использована в лабораторных халатах для ученых, работающих с опасными материалами или патогенами, в скрабах для врачей и медсестер или в униформе сотрудников службы экстренного реагирования и военнослужащих, которые могут подвергаться воздействию опасных патогенов или токсинов, таких как нервно-паралитический газ“, - говорит Нина Донгиа, соавтор нового исследования.

“Это дает вам цикл обратной связи с информацией, который может отслеживать ваше воздействие на окружающую среду и предупреждать вас и других о воздействии и месте его возникновения“, - добавил Нгуен.

В настоящее время исследователи ищут коммерческих производителей, заинтересованных в массовом производстве лицевых масок для обнаружения COVID-19.

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