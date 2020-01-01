Для защиты от коронавируса создали маску с LED-дисплеем

Маску можно запрограммировать показывать сообщения.

В начале пандемии коронавируса модельер Челси Клукас из Lumen Couture планировала сделать некоторые стандартные маски для лица из ткани для друзей. У Lumen Couture есть вся линейка модных технологий, включая платья, толстовки и костюмы, а Клукас перешла на маски, когда отменялись личные мероприятия, а продажи других продуктов падали. Она решила добавить технологию, чтобы сделать маски для лица немного веселее.

“У меня были компоненты вокруг, поэтому я собрала краткое руководство по самостоятельной работе на YouTube, чтобы узнать, как их сделать“, - сказала Клукас в интервью The Verge.

Читай также: Коронавирус: На масках напечатают лица для разблокировки смартфонов

Она добавила, что не хотела извлечь выгоду из пандемии, поэтому Lumen Couture пожертвовала выручку от продажи маски в течение июня - около 5000 долларов - в фонд помощи Всемирной организации здравоохранения COVID-19.

Клукас добавляет, что клиенты, которые покупают маски, совершенно не похожи на ее обычную клиентуру, и она видела клиентов больше мужчин, чем она ожидала, большинство из которых не назвали бы себя модниками.

Она добавляет, что, по ее мнению, наличие масок, которые может носить каждый, поможет им стать предметом гардероба. “Я думаю, что мы видим введение ношения маски как новую форму выражения. Другие дизайнеры тоже это понимают, я думаю, мы начнем видеть версию масок Rolex“.

Читай также: Ношение маски может быть опасным - исследование

Маска со светодиодным дисплеем имеет тонкий светодиодный матричный экран, и пользователи могут контролировать то, что она отображает - рисунки, пользовательский текст и даже голосовой ввод - через приложение. Ткань воздухопроницаемая над и под экраном, а технологические компоненты можно снять, чтобы маску можно было стирать или носить как обычную маску. Аккумулятор и зарядный шнур включены.

Приложение предлагает вход для микрофона, и некоторые пользователи используют его для отображения сообщений социального отстранения - таких как “отойти“ или “три метра“ - что может быть трудно услышать, когда кто-то говорит с закрытым ртом.

По словам Клукас, самая сложная часть разработки одежды с использованием светодиодных компонентов освещения - это где и как скрыть батареи. “Есть несколько хитростей, где вы можете спрятаться, например, в платье с пышной юбкой, - сказала она, - но если вы хотите сделать что-то гладкое и плотное, это более сложная задача“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае для разблокировки смартфона создали маску с ультрафиолетом.