Коронавирус: На масках напечатают лица для разблокировки смартфонов

Выглядит немного жутковато.

Если вам вдруг приходилось носить маску для защиты от инфекций, вам, возможно, приходилось снимать ее, чтобы разблокировать iPhone с помощью Face ID. Если же нет - просто знайте, что появился стартап, который придумал решение этой проблемы.

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Из-за вспышки коронавируса во всем мире люди стали чаще используют маски, чтобы оставаться в безопасности. Хотя это может показаться незначительным, но использование масок затруднило беспрепятственное использование и разблокировку устройств с технологией распознавания лиц, особенно большинства моделей iPhone и последних iPad Pro. Пользователи могут по-прежнему использовать старый добрый PIN-код для разблокировки своего устройства, но это медленнее, чем биометрическая аутентификация.

Маска с напечатанным лицом faceidmasks.com

Если безопасность не является серьезной проблемой, пользователи могут просто отключить любой тип аутентификации для более быстрого использования своих устройств. Однако Apple Pay не работает без пароля.

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Компания Faceidmasks решила эту проблему, просто напечатав на маске лицо. Вы можете заказать именную маску, которая позволит вам разблокировать iPhone.

После загрузки вашего лица на сайте используется компьютерное отображение, чтобы преобразовать черты лица в изображение, напечатанное на поверхности хирургических масок без искажений. В

Маски будут продаваться по цене 40 долларов за штуку, что намного дороже, чем фактическая стоимость обычной маски.

Маска с напечатанным лицом faceidmasks.com

Между тем, специалисты не уверены, что такая маска позволит разблокировать Apple Face ID. Точно известно, что они работают с базовым распознаванием лиц Android, которое работает только с фронтальной камерой на смартфоне. Но смогут ли они пройти распознавание лиц на смартфонах, таких как iPhone и Pixel, которые используют инфракрасную подсветку, не понятно.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры используют коронавирус для атак.