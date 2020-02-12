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Boeing бьет тревогу из-за воздействия коронавируса на авиацию

Комментариев: 2
Авиагигант считает, что вспышка вируса повлияет на всю отрасль.
На авиавыставку многие не приехали из-за вируса
На авиавыставку многие не приехали из-за вируса
techxplore.com

В среду Boeing выступил с резким предупреждением о последствиях смертельной вспышки коронавируса, заявив, что "нет сомнений", что это нанесет удар по авиационной промышленности и экономике в целом.

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Вирус убил более 1100 человек и заразил десятки тысяч людей в Китае и распространился в более чем двух десятках других стран. Коронавирус сейчас считается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

Крупные авиалинии прекратили полеты в и из Китая, где была установлена ​​блокировка в наиболее пострадавших районах, в то время как несколько стран запретили прилет из Китая.

"У вас есть несколько глобальных авиакомпаний, которые ограничивают свой трафик в и из Китая, это потеря дохода", - сказал Ихссане Мунир, старший вице-президент американского авиастроителя по коммерческим продажам и маркетингу. "Это повлияет на экономику, повлияет на доходы, повлияет на этих перевозчиков ... в этом нет сомнений".

Мунир выступал в Сингапуре с журналистами на крупнейшем авиасалоне в Азии, на котором более 70 экспонентов отказались участовать, а количество посетителей сократилось из-за страха перед вирусом.

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На сегодняшний день Сингапур сообщил о 47 случаях заражения этим вирусом и повысил уровень его оповещения о вреде для здоровья до того же уровня, что и во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 гг.

Огромный выставочный центр, в котором проходило четырехдневное шоу, был необычайно пустым, из-за пустых стендов компаний, которые отказались от участия.

Организаторы использовали тепловые сканеры, чтобы проверять температуру присутствующих, и посоветовали участникам избегать рукопожатий и вместо этого приветствовать друг друга, махая или кланяясь.

Существуют и другие признаки воздействия вируса на экономику: продленные отпуска и ограничения на передвижение, введенные Китаем, вызывают серьезные нарушения в глобальных цепочках поставок.

Южнокорейское подразделение американской автомобильной компании General Motors в среду объявило о частичной приостановке работ на следующей неделе из-за нехватки запчастей из Китая.

Также пострадали японский автогигант Nissan и южнокорейский Hyundai Motor.

Boeing получает некоторые авиационные компоненты из Китая, но Мунир сказал, что пока не видит влияния коронавируса на эти операции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ухани начали использовать роботов для дезинфекции.

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Теги: коронавирус, Boeing
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Комментариев (2)
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Graddfeydd    12.02.2020, 23:41
Оценка:  0
Graddfeydd
Самолеты качественно конструируйте, а не на вирус пеняйте - каждый должен заниматься своим делом. Вылечите сначала свой 747Max.
гость  (аноним)  12.02.2020, 13:43
Оценка:  +2
гость
Ох и шкурный этот боинг! Тут люди умирают, а у них недополучение прибыли!!!
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