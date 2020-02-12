Boeing бьет тревогу из-за воздействия коронавируса на авиацию

Авиагигант считает, что вспышка вируса повлияет на всю отрасль.

В среду Boeing выступил с резким предупреждением о последствиях смертельной вспышки коронавируса, заявив, что "нет сомнений", что это нанесет удар по авиационной промышленности и экономике в целом.

Читай также: Хакеры используют коронавирус для атак

Вирус убил более 1100 человек и заразил десятки тысяч людей в Китае и распространился в более чем двух десятках других стран. Коронавирус сейчас считается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

Крупные авиалинии прекратили полеты в и из Китая, где была установлена ​​блокировка в наиболее пострадавших районах, в то время как несколько стран запретили прилет из Китая.

"У вас есть несколько глобальных авиакомпаний, которые ограничивают свой трафик в и из Китая, это потеря дохода", - сказал Ихссане Мунир, старший вице-президент американского авиастроителя по коммерческим продажам и маркетингу. "Это повлияет на экономику, повлияет на доходы, повлияет на этих перевозчиков ... в этом нет сомнений".

Мунир выступал в Сингапуре с журналистами на крупнейшем авиасалоне в Азии, на котором более 70 экспонентов отказались участовать, а количество посетителей сократилось из-за страха перед вирусом.

Читай также: Смартфоны и кашель: Названы основные источники заражения коронавирусом

На сегодняшний день Сингапур сообщил о 47 случаях заражения этим вирусом и повысил уровень его оповещения о вреде для здоровья до того же уровня, что и во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 гг.

Огромный выставочный центр, в котором проходило четырехдневное шоу, был необычайно пустым, из-за пустых стендов компаний, которые отказались от участия.

Организаторы использовали тепловые сканеры, чтобы проверять температуру присутствующих, и посоветовали участникам избегать рукопожатий и вместо этого приветствовать друг друга, махая или кланяясь.

Существуют и другие признаки воздействия вируса на экономику: продленные отпуска и ограничения на передвижение, введенные Китаем, вызывают серьезные нарушения в глобальных цепочках поставок.

Южнокорейское подразделение американской автомобильной компании General Motors в среду объявило о частичной приостановке работ на следующей неделе из-за нехватки запчастей из Китая.

Также пострадали японский автогигант Nissan и южнокорейский Hyundai Motor.

Boeing получает некоторые авиационные компоненты из Китая, но Мунир сказал, что пока не видит влияния коронавируса на эти операции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ухани начали использовать роботов для дезинфекции.