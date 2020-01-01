Ношение маски может быть опасным - исследование

Особенно, если вы занимаетесь спортом.

Ношение маски во время тренировки может быть опасным для здоровья freepik.com

Любой, кто носил маску для лица, вероятно, знает, какими неудобными они могут быть, особенно в жаркие летние дни. По многочисленным исследованиям, ношение масок крайне важно, чтобы остановить распространение COVID-19, поэтому они стали частью нашей жизни. Тем не менее, поскольку они являются относительно новым дополнением, необходимо ответить на некоторые вопросы о них, например, насколько опасными могут быть упражнения с надетой маской.

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Доктор Линдсей Боттомс, лектор по физическим упражнениям и здоровью в университете Хартфордшира, экспериментировала с маской для лица и газоанализатором, чтобы разобраться в этом вопросе.

Упражнения означают, что вы будете дышать быстрее и тяжелее, чем обычно, а ношение маски для лица может увеличить сопротивление воздушному потоку, а это значит, что вам понадобится еще больше кислорода: вы будете дышать тяжелее и еще больше усиливать воздушный поток.

С упражнениями низкой и средней интенсивности усилия могут быть не такими уж разными; тем не менее, настоящая проблема возникает с тяжелыми упражнениями, которые требуют, чтобы вы вдыхали в воздух со скоростью около 40-100 литров в минуту.

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Боттомс провела эксперимент на себе, бегая на беговой дорожке со скоростью 10 км / ч в течение трех минут. На ней был полный комплект для фехтования, и она пробовала дышать с маской для лица и без нее. У нее был портативный газоанализатор, который мог измерять концентрацию вдыхаемых и выдыхаемых газов.

При концентрации кислорода в атмосфере около 21% на уровне моря, ношение только фехтовальной маски оказалось на уровне около 19,5%. Однако когда она носила маску для лица, уровень кислорода снижался примерно до 17%.

Кроме того, Боттомс также указала, что уровни углекислого газа в атмосферном воздухе оставались ниже 1% при ношении только фехтовальной маски. Маска для лица увеличила ее до 3%. Это особенно важно, поскольку руководство здравоохранения и безопасности Великобритании рекомендует, чтобы сотрудники не подвергались воздействию 1,5% углекислого газа в течение более 15 минут.

Ее эксперимент говорит нам о том, как могут быть опасны упражнения с маской во время интенсивных тренировок. И, поскольку жизнь возвращается к новым нормам и открываются спортивные залы и парки, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы гарантировать, что все остаются в безопасности. В то же время, это может быть хорошей идеей придерживаться физических упражнений в домашних условиях, особенно для людей с респираторными заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может убивать незаметно.