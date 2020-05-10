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Дроны начнут искать нарушающих карантин людей

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Дроны увидят всех, кто ходит без масок в общественных местах.
Дроны будут следить за ношением масок
Дроны будут следить за ношением масок
Airspace Systems Inc

Airspace Systems, калифорнийская стартап-компания, производящая беспилотные летательные аппараты, которые могут охотиться и захватывать другие беспилотники, в четверг выпустила новое программное обеспечение для мониторинга социального дистанцирования и ношения маски с воздуха.

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Программное обеспечение анализирует видеопотоки, захваченные дронами, и может определять, когда люди стоят близко друг к другу или точки, где люди собираются в толпы. Программное обеспечение может определять, когда люди носят маски. Система также может обрабатывать видео, снятое с помощью наземных камер, и Airspace стремится продавать систему в городах и полицейских управлениях.

В Airspace заявляют, что система не использует распознавание лиц и не сохраняет изображения людей и не передает эти изображения клиентам Airspace. Вместо этого он генерирует текстовые данные о том, сколько людей в данной области собрались вместе и какой процент людей носит маски, генерируя оповещения.

Города могут решить, отправлять ли эти оповещения в виде общедоступных сообщений жителям или направлять их внутренним службам по уборке или в правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии создают дрон для поиска больных коронавирусом.

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Теги: коронавирус, дрон
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