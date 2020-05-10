В Китае для разблокировки смартфона создали маску с ультрафиолетом

Маска может дезинфицироваться по питанию через USB.

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие правительства обязали использовать маски для лица. У многих стран уже была культура ношения обычных масок, но от вспышки коронавируса лучше всего защищают маски стандарта N95. Теперь компания Huami, известный производитель умных носимых устройств, делает собственные маски N95, которые совместимы с разблокировкой лица на ваших смартфонах.

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В последнее время биометрическая безопасность в различных формах занимает центральное место в безопасности смартфонов. Одной из самых популярных, особенно в флагманских устройствах, является функция разблокировки при помощи лица. К сожалению, многие смартфоны не совместимы с хирургической маской или с масками N95. Эти телефоны разблокируются по так называемой "карте лица", составленной из определенных точек, которые уникальны для каждого пользователя. А маска мешает этому процессу.

Маска Aeri со сменным фильтром xda-developers.com

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Huami, бренд, известный своей линейкой Amazfit, работает над новой маской, которая может обойти проблему разблокировки. Ранее в этом месяце компания сообщила, что начала работу над новым проектом под названием Project uSmile. Основная цель этого проекта состояла в том, чтобы ослабить последствия социального дистанцирования.

У Project uSmile не было конкретной даты анонса, но теперь Huami представила концептуальные изображения защитной маски со сменным фильтром N95. Название проекта теперь называется Aeri, и его цель - иметь прозрачный корпус , чтобы можно было наблюдать выражения лица. Таким образом, дополнительный бонус виде разблокировки лица является еще одним большим положительным моментом.

Маска Aeri с ультрафиолетовым обеззараживателем xda-developers.com

Глядя на изображения, которыми делится компания, маска имеет полупрозрачную рамку с защитой от запотевания. Она имеет сменную фильтрующую прокладку рядом с клапаном и встроенным ультрафиолетовым излучением для дополнительной дезинфекции. Также можно увидеть другие более мелкие детали, и новая маска для лица Huami предлагает несколько довольно интересных функций в очень "социальном" дизайне. Эти маски будут гибкими и плотно облегают ваше лицо. Заряжать их можно будет через порт USB Type C.

Напомним, ранее сообщалось, что yа iPhone появится режим разблокировки с маской.