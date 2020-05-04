Коронавирус может убивать незаметно - исследование

"Счастливая гипоксия" может убить человека, который и не подозревает, что у него Covid-19.

Это загадка, из-за которой врачи подвергают сомнению основные принципы биологии: пациенты Covid-19, которые разговаривают и, по-видимому, не испытывают стресса, могут страдать от пониженного уровня кислорода, что обычно вызывает потерю сознания или даже смерть.

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Феномен, известный как "счастливая гипоксия" (некоторые предпочитают термин "тихая гипоксия"), ставит вопрос о том, как именно вирус поражает легкие и могут ли быть более эффективные способы лечения таких пациентов.

У здорового человека насыщение кислородом составляет не менее 95%. Но врачи сообщают, что пациенты, больные коронавирусом, имеют процентное содержание кислорода на 80 или 70%, а при некоторых случаях заболевания - значительно ниже 50%.

"Мы наблюдаем очень низкое насыщение кислородом у некоторых пациентов, и они не знают об этом. Обычно мы не видим этого явления при гриппе или внебольничной пневмонии. Это гораздо более глубокий и пример очень ненормальной физиологии, происходящей на наших глазах", - сказал доктор Джонатан Баннард-Смит, консультант по вопросам интенсивной терапии и анестезии в Манчестерском Королевском лазарете..

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Доктор Майк Чарльзуорт, анестезиолог в больнице Видешо в Манчестере, сказал, что, хотя другие заболевания легких могут вызывать тяжелую гипоксию, эти пациенты обычно выглядят крайне больными. "При пневмонии или легочной эмболии они не будут сидеть в постели и разговаривать с вами", - сказал он. "Мы просто не понимаем этого. Мы не знаем, вызывает ли это повреждение органов, которое мы не можем обнаружить. Мы не понимаем, как тело компенсирует это".

Чарльзуорт имел личный опыт решения этой проблемы, когда страдал от Covid-19 в марте. После того, как он почувствовал недомогание от кашля и лихорадки, он провел в постели 48 часов, в течение которых были признаки гипоксии, сказал он.

"Я отправлял очень странные сообщения на свой телефон. Это был по сути бред. Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был прийти в больницу. Я уверен, что мой уровень кислорода был низким. Моя жена сказала, что мои губы были очень темными. Но я, вероятно, был гипоксичен, и мой мозг, вероятно, работал не очень хорошо".

Он выздоровел после нескольких дней в постели, но он и другие осознают, что не во всех случаях есть положительные результаты.

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Анестезиолог в лондонской больнице, который говорил анонимно, вспомнил одну пациентку, которая посещала врача, говорила, что ей холодно.

"Когда мы провели исследование, ее насыщение кислородом составило 30%", - сказал он. "Мы, очевидно, думали, что это неправильно, так как обычно у пациентов может быть гипоксическая остановка сердца". Но когда был взят образец крови, она была очень темной и имела уровни кислорода, эквивалентные тем, которые видели у людей, акклиматизированных на больших высотах. Пациент был помещен в аппарат ИВЛ и оставался в живых около недели до смерти. "У меня было несколько таких пациентов", - сказал доктор.

Обычная медицинская практика показывает, что когда запасы кислорода снижаются, сердце, мозг и другие жизненно важные органы подвергаются риску - и считается, что эффект накапливается. Обычно пациенты теряют сознание ниже насыщения кислородом на 75%.

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Тем не менее, не само падение уровня кислорода заставляет людей задыхаться. Вместо этого организм ощущает повышение уровня углекислого газа, которое обычно происходит одновременно, так как легкие не способны очищать газ так же эффективно. Но у некоторых пациентов с Covid-19 этот ответ не проявляется.

Отек и воспаление в легких, вероятно, затруднят поступление кислорода в кровоток. Также появляются свидетельства того, что Covid-19 может вызывать свертывание крови. Сосуды в легких, которые собирают кислород и переносят его в более широкий кровоток, настолько крошечны, что могут блокироваться самыми маленькими сгустками.

Некоторые полагают, что, поскольку люди часто не замечают падения уровня кислорода, людям с симптомами Covid-19 или положительным результатом теста следует назначать пульсовые оксиметры, простое устройство, которое крепится к пальцу и может использоваться для определения уровня кислорода в крови на дому. Тем не менее, пока нет никаких доказательств того, что раннее выявление гипоксии поможет избежать тяжелых результатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.