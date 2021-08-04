40% диких оленей в США заразились коронавирусом

Похоже, что новый коронавирус каким-то образом перешел от людей к диким оленям в некоторых частях Соединенных Штатов.

На северо-востоке США недавнее федеральное исследование показало антитела к SARS-CoV-2 у 40 процентов всех белохвостых оленей (Odocoileus virginianus), у которых был взят в анализ.

Только в штате Мичиган у 67 процентов оленей, находящихся на свободном выгуле, в крови обнаружены иммунные маркеры коронавируса.

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Это первое свидетельство широкого распространения SARS-CoV-2 у диких животных, и, хотя препринтное исследование все еще нуждается в проверке и рецензировании, полученные результаты вызывают беспокойство.

Хотя ни один из оленей не проявил неблагоприятных последствий для здоровья, наличие специфических антител в их крови свидетельствует о том, что они недавно боролись с вирусом.

Тихо распространяя этот патоген, ученые опасаются, что популяции оленей позволяют SARS-CoV-2 адаптироваться и развиваться в новые штаммы - те, которые, возможно, могут повторно заразить людей через несколько лет с еще большей передаваемостью и серьезностью, чем раньше.

В конце концов, белохвостые олени в США часто пересекаются с нашим видом, будь то полевые работы, природоохранные работы, кормление, охота или сточные воды человека, обеспечивая идеальный путь для распространения вируса туда и обратно.

"Географическое распространение этого вида охватывает большую часть Северной Америки, и эти животные особенно многочисленны вблизи городских населенных пунктов, расположенных на востоке США», - пишут авторы в своей статье.

"Более того, белохвостые олени могут образовывать социальные группы, контактную структуру, способную поддерживать внутривидовую передачу множества патогенов".

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С самого начала глобальной пандемии ученые были обеспокоены тем, что новый коронавирус переходит от человека к другому виду животных, что называется зоонозным обратным выбросом.

Например, в прошлом году вспышка среди выращиваемых норок привела к массовой выбраковке скота в Европе и США . Но в отличие от содержащихся в неволе животных, инфекции среди диких животных не так легко контролировать.

Вот почему ученые так обеспокоены недавними открытиями. Если SARS-CoV-2 действительно сможет найти убежище в дикой природе, это может чрезвычайно затруднить его искоренение. Если вирус адаптируется среди других видов, а затем повторно заразит людей, наши вакцины могут оказаться гораздо менее эффективными в будущем.

Недавно в штате Юта у внешне здоровой дикой норки был обнаружен SARS-CoV-2, и она стала первым животным, живущим на свободном выгуле, заразившимся вирусом. Однако, как и предсказывали ученые, вероятно, это была лишь верхушка айсберга . Теперь кажется очевидным, что вирус распространился и среди диких оленей.

Этих животных, находящихся на свободном выгуле, необходимо будет проверить на вирусную РНК, если мы хотим быть абсолютно уверены в том, что они являются резервуаром для нового коронавируса, но наличие антител в их крови предполагает, что они каким-то образом подверглись воздействию.

Предыдущие исследования в лаборатории показали , белохвостый олень очень восприимчивы к SARS-CoV-2, и что один инфицированный человек этого вида может заразить другого.

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Этот новый опрос предполагает, что подобное распространение может происходить в дикой природе, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, как это происходит.

С января по март 2021 года у команды был доступ к 385 образцам сыворотки дикого белохвостого оленя, а также к 239 заархивированным образцам с 2011 по 2020 год, которые они проверили на антитела против SARS-CoV-2.

Перед началом пандемии в 2019 году правительственные исследователи не обнаружили иммунных маркеров вируса SARS-CoV-2 в крови диких оленей. Однако после начала пандемии этих антител стало появляться все больше и больше.

В 2020 году специфические белки крови для SARS-CoV-2 были обнаружены у трех оленей. Однако в течение первых трех месяцев этого года почти половина из всех 385 проб крови, взятых у оленей в Мичигане, Пенсильвании, Иллинойсе и Нью-Йорке, показала одни и те же нейтрализующие антитела.

Как эти олени вообще подверглись воздействию вируса, до сих пор неясно. Он мог спрыгнуть прямо с людей, или он мог быть передан от домашнего скота или диких животных, которые вступили с нами в контакт, а затем на белохвостого оленя.

Таким образом, официальные лица в США призывают к усилению наблюдения за дикой природой, особенно среди хищников и падальщиков, которые регулярно взаимодействуют с оленями.

"Если есть общий источник воздействия на оленей, то, вероятно, тот же источник может подвергнуть воздействию других животных", - сказал Nature вирусолог Аринджай Банерджи из Университета Саскачевана, который не участвовал в исследовании.

SARS-CoV-2 может вылиться в дикую природу быстрее, чем мы сможем его ликвидировать.

Напомним, ранее сообщалось, что зарегистрирован первый случай пациента с двумя разными вариантами COVID-19.