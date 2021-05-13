Исследование: Коронавирус может внедряться в геном человека

Новые доказательства показывают, что SARS-CoV-2 может внедряться в наш ДНК.

Наш геном - это кладбище, усеянное генетическими фрагментами вирусов, которые когда-то преследовали наших предков. Если спорное утверждение исследователей Массачусетского технологического института выдержит критику, у вируса, стоящего за текущей пандемией, есть все шансы стать нашей частью навсегда.

Наличие нескольких фрагментов вирусного кода, разбросанных по нашим генам, не обязательно означает, что пандемия никуда не денется. Это может даже в некоторой степени объяснить, почему несколько пациентов продолжают давать положительный результат на COVID-19 даже спустя долгое время после выздоровления.

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Но SARS-CoV-2 просто не оснащен инструментами, чтобы похоронить себя в нашей генетической библиотеке, а это означает, что ему потребуется способ убедить наши собственные тела управлять работой от его имени.

"SARS-CoV-2 не является ретровирусом, а это означает, что ему не нужна обратная транскрипция для его репликации", - говорит биомедицинский исследователь Лигуо Чжан из Института Уайтхеда Массачусетского технологического института.

"Однако неретровирусные последовательности РНК-вируса были обнаружены в геномах многих видов позвоночных, включая человека".

В прошлом году Чжан и его команда поделились первоначальными результатами расследования, предполагающего, что SARS-CoV-2 все-таки может иметь средства для выполнения такой задачи.

Используя опубликованные наборы данных инфицированных клеточных культур и образцы пациентов, команда определила частично человеческие, частично вирусные транскрипты среди последовательностей, продуцируемых этими клетками.

За этим последовали эксперименты, в которых оценивали, достаточно ли присутствия частиц SARS-CoV-2 для стимулирования клеток к выработке определенных ферментов, которые специализируются на обратной транскрипции РНК в ДНК.

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Их результаты подтвердили весьма тревожную возможность того, что последовательности коронавируса могут быть скопированы и вставлены в наш геном; важно то, что не все в научном сообществе были убеждены доказательствами.

Частично из-за того, что это исследование было обнародовано в виде препринта перед тем, как войти в процесс рецензирования, оно было встречено со значительным скептицизмом со стороны других исследователей, которые также отметили, что последовательности вирус-человек могут быть просто артефактами самого метода, используемого найдите их.

Некоторые считают, что это может затруднить развеивание опасений по поводу того, что вакцины, основанные на коде вируса, изменяют нашу ДНК - аргумент, который не может опровергнуть результаты, но подчеркивает ценность уверенности в своих выводах перед публикацией.

Критика была справедливой, как признали сами исследователи. Итак, команда отправилась на поиски более надежных данных для обоснования своей аргументации.

Их работа прошла экспертную оценку и опубликована в PNAS. В обновленном исследовании исследователи представили новые причины полагать, что коронавирус, наносящий ущерб нашему глобальному сообществу, может преследовать наши клетки еще долго после того, как инфекция исчезнет.

В дополнение к поиску химер генетических фрагментов коронавируса человека и отслеживанию признаков того, что вирус использует инструменты транскрипции, команда непосредственно искала доказательства вирусных последовательностей на самом деле внутри генома человека.

Они даже использовали три различных метода секвенирования ДНК, чтобы убедиться, что их результаты не являются артефактом какой-либо одной технологии.

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В каждом случае они обнаруживали фрагменты генетического материала SARS-CoV-2, помещенные в генетическую библиотеку намеренно инфицированных клеток, как страницы, вырванные из книги.

Тот факт, что половина "страниц" была случайно вставлена ​​вверх ногами, добавляет веса аргументу о том, что они не были намеренно вставлены живыми вирусами.

При дальнейшем рассмотрении последовательности по обе стороны от этих мошеннических элементов также не были случайными фрагментами текста. Кодирование несло в себе сигнатуры чего-то, что называется транспозоном - так называемого прыгающего гена, который развил средство для того, чтобы выпадать из места и вставлять себя обратно в геном в другом месте.

Некоторые транспозоны справляются с этим за счет использования ферментов, украденных из прошлых вирусных инфекций; захваченное оборудование, которое когда-то использовалось вирусами для редактирования себя на хосте, но теперь служит не хозяину, а самой переносимой последовательности.

Один такой класс последовательностей, называемый ретротранспозонами LINE1, составляет невероятные 17 процентов всего нашего генома. Хотя большинство из них потеряли способность собирать вещи и передвигаться, некоторые из них достаточно активны, чтобы время от времени причинять вред .

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И это может дать SARS-CoV-2 открытый доступ к нашей ДНК.

"У интеграции LINE1 очень четкий след", - говорит один из членов команды, биолог Института Уайтхеда Рудольф Яениш.

"На стыке вирусной последовательности с клеточной ДНК происходит дупликация 20 пар оснований".

Однако тот факт, что эта работа проводилась на лабораторно инфицированных культурах клеток, а не на реальных человеческих хозяевах, все еще оставляет место для сомнений. Также возникает вопрос, что это означает - хотя фрагменты не способны создавать новые инфекционные частицы, далеко не ясно, могут ли они быть биологически активными другими способами, хорошими или плохими.

"На данный момент мы можем только предполагать", - говорит Яениш.

Учитывая, что этой разрушительной пандемии уделяется так много внимания, мы можем быть уверены, что скоро спекуляции станут решениями, которые гарантируют, что этот коронавирус станет еще одним призраком на кладбище вирусов внутри наших тел.

Напомним, ранее сообщалось, что древний коронавирус прокатился по Восточной Азии 25 тысяч лет назад.