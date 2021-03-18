ВОЗ выяснило место происхождения коронавируса COVID-19

Всемирная организация здравоохранения опубликует отчет в ближайшие недели.

После многомесячного расследования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что фермы дикой природы в Китае, вероятно, являются источником пандемии COVID-19.

Эти фермы дикой природы, многие из которых находятся в южной китайской провинции Юньнань или около нее, вероятно, поставляли животных на оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, где в 2019 году были обнаружены первые случаи COVID-19, заявил Питер Дасзак, эколог команды ВОЗ, которая побывала в Китае. Некоторые из этих диких животных могли заразиться SARS-CoV-2 от летучих мышей в этом районе.

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Ожидается, что в ближайшие недели ВОЗ опубликует свои выводы в виде отчета.

В январе группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай, чтобы выяснить, как впервые началась смертоносная пандемия, которая заразила более 120 миллионов человек и убила 2,6 миллиона человек во всем мире. Было распространено множество теорий заговора о происхождении вируса, в том числе о том, что вирус сбежал из лаборатории Ухани. В прошлом месяце следователи ВОЗ отклонили это объяснение.

Ученые пришли к общему мнению, что коронавирус циркулирует среди летучих мышей и передается людям, вероятно, через промежуточные виды. Это именно то, что показали исследования ВОЗ: вирус, скорее всего, передался от летучих мышей на юге Китая животным на фермах дикой природы, а затем и людям.

Фермы дикой природы являются частью проекта, который китайское правительство продвигает в течение 20 лет, чтобы вывести сельское население из состояния бедности и сократить разрыв между городом и деревней, по словам Дашака и NPR.

"Они берут экзотических животных, таких как циветты, дикобразы, ящеры, енотовидные собаки и бамбуковые крысы, и разводят их в неволе", - сказал Дашак.

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Но в феврале 2020 года Китай закрыл эти фермы, вероятно, потому, что китайское правительство считало, что они являются частью пути передачи от летучих мышей человеку, сказал Дашак. Правительство разослало фермерам инструкции о том, как закапывать, убивать или сжигать животных таким образом, чтобы не распространять болезни, сказал Дашак.

Многие из этих ферм разводят животных, которые могут переносить коронавирусы, в том числе циветт, кошек и ящеров. Большинство из них находится в провинции Юньнань на юге Китая или рядом с ней, где ученые ранее обнаружили вирус летучих мышей, который на 96% похож на SARS-CoV-2, по данным NPR. ВОЗ до сих пор не знает, какое животное передало вирус от летучих мышей человеку.

"Я действительно думаю, что SARS-CoV-2 впервые попал в людей в Южном Китае", - сказал Дашак. ВОЗ также нашла доказательства того, что эти фермы по выращиванию дикой природы снабжали продавцов на оптовом рынке морепродуктов Хуанань.

"Китай закрывает этот путь по определенной причине", - сказал Дашак. А именно, что они, вероятно, думали, что это был наиболее вероятный путь передачи, что также является заключением в отчете ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что опубликован отчет о вскрытии первых жертв коронавируса.