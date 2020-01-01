Опубликован отчет о вскрытии первых жертв коронавируса

Вирус поражает легкие, но симптомы отека не такие сильные, как при SARS.

В последнем отчете о вскрытии пациентов, которые умерли от COVID-19, видно, что вирус поражает в первую очередь легкие, и нет достаточных доказательств, подтверждающих повреждение других органов.

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В докладе, опубликованном в журнале судебной медицины в пятницу, говорится, что новый коронавирус вызывает воспалительные симптомы в дыхательных путях и мешочках легких.

В докладе отмечается, что повреждение легочной ткани в виде легочного фиброза менее выражено, чем при ОРВИ, но симптомы отека легких более выражены.

Повреждение легких особенно заметно, и через воздушные мешки просачиваются вязкие выделения, что может объяснить ощущение утопления, сообщаемое пациентами с болезнью в тяжелом и критическом состоянии.

Результаты исследования COVID-19 по повреждению сердца, почек, мозга, селезенки и пищеварительного тракта неубедительны и потребуют дальнейшего изучения, говорится в сообщении. Отчасти это связано с тем, что 11 погибших были возрастом от 52 до 80 лет, и их органы могли страдать от других болезней, которые мешали исследованию.

Тем не менее, в докладе отмечается, что небольшое количество секрета от отека в легких может проникнуть в грудную полость и заразить сердце. Это может объяснить, почему пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать худшие состояния, но такая связь должна быть подтверждена дополнительными исследованиями.

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Лю Лян, судебный врач, ответственный за вскрытие, сказал в интервью на этой неделе, что отчет о вскрытии поможет медицинским работникам, находящимся на переднем крае, улучшить свои методы лечения и помочь оценить эффективность тестируемых препаратов в клинических испытаниях.

Как сообщают местные СМИ, с 16 по 24 февраля группа ученых из Университета науки и техники Хуачжун в Ухане, провинция Хубэй, провела девять вскрытий. Ранее в этом месяце ученые из Шанхая также совершили два вскрытия.

Ван Гопин, профессор медицины, сказал, что вскрытие является самым прямым способом раскрытия секретов вируса и служит одним из ключевых способов понять механизм возбудителя и причину смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом можно заразиться повторно.