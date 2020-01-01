Коронавирус: Порносайт дал премиум-доступ для пострадавших регионов

Таким образом сайт уговаривает людей оставаться дома.

Порносайт xHamster предложил бесплатный премиум-доступ для людей в красной зоне вспышки коронавируса.

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На официальном аккаунте сайта в Twitter появилось сообщение, где говорится, что бесплатный премиум-доступ с настоящего момента до конца марта будет предоставлен жителям Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу и Ухани.

"Если вы находитесь в зоне риска Covid-19 (коронавирус), пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры используют коронавирус для атак.