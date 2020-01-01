Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коронавирус: Порносайт дал премиум-доступ для пострадавших регионов

Комментариев: 0
Таким образом сайт уговаривает людей оставаться дома.
Порносайт предложил бесплатный доступ пострадавшим регионам
Порносайт предложил бесплатный доступ пострадавшим регионам
twitter.com

Порносайт xHamster предложил бесплатный премиум-доступ для людей в красной зоне вспышки коронавируса.

Читай также: В ВОЗ готовы объявить коронавирус новой пандемией

На официальном аккаунте сайта в Twitter появилось сообщение, где говорится, что бесплатный премиум-доступ с настоящего момента до конца марта будет предоставлен жителям Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу и Ухани.

"Если вы находитесь в зоне риска Covid-19 (коронавирус), пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры используют коронавирус для атак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: коронавирус, порно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь