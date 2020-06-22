Коронавирус в сточных водах появился задолго до эпидемии

В Милане COVID-19 появился за два месяца до пандемии.

Одним из малоизвестных, но потенциально мощных способов, которыми власти могут отслеживать распространение нового коронавируса, является анализ сточных вод. Ученые, использующие этот подход в Италии, обнаружили доказательства появления вируса за несколько месяцев до того, как страна подтвердила его первые случаи заболевания, что может помочь им понять происхождение вируса и его распространение по всей стране.

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Использование анализа сточных вод для мониторинга вспышек заболеваний, наряду с другими угрозами общественному здоровью, известно как эпидемиология на основе сточных вод и рассматривается как инструмент с высоким потенциалом, когда речь идет о борьбе с COVID-19.

Анализируя образцы сточных вод в лаборатории, ученые могут искать фрагменты РНК вируса и определять, циркулирует ли он в данном сообществе. Ученые в Австралии делают важные шаги в этой области и надеются в скором времени использовать эту технологию, чтобы определить не только то, где вирус может быть, но сколько людей может быть заражено.

В настоящее время ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS) использовали эти методы для ретроспективного исследования 40 образцов сточных вод в итальянских городах Милан и Турин, взятых в период с октября по февраль, как сообщает Би-Би-Си. При этом они обнаружили генетические следы SARS-CoV-2, вируса, который приводит к заболеванию COVID-19, за два месяца до того, как первый случай был официально обнаружен в середине февраля.

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Чиновники говорят, что эти результаты могут помочь ученым определить, как вирус проник в Италию, где сейчас погибло почти 35 000 человек. Подобные испытания сточных вод проводятся в Брисбене, Австралия и в других местах, и ученые уверены, что технология может предложить дешевый и эффективный способ дополнить существующие методы скрининга COVID-19.

По данным Би-Би-Си, в следующем месяце начнутся пилотные проекты по мониторингу сточных вод на некоторых туристических курортах Италии и даже рассмотрит вопрос о внедрении общенациональной системы мониторинга в конце года.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может поражать все органы.

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