Интересный факт дня: Человек может изменить размер зрачка по команде

Это ранее считалось невозможным.

Согласно новому отчету о болезни, 23-летний студент из Германии может сжимать и увеличивать свои зрачки по запросу, что ранее считалось невозможным.

Две крошечные противоположные мышцы глаза действуют как кукловоды каждого зрачка (темный центр глаза), расширяя или увеличивая их в темноте, чтобы пропустить больше света, и сужая их в яркой среде, чтобы ограничить количество проходящего света внутрь. Этот процесс считался полностью автоматическим; когда вы входите в темную комнату, вам не нужно сознательно просить зрачки изменить размер. Зрачки также могут меняться в размерах в ответ на другие факторы, такие как увеличение возбуждения.

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Ранее было известно, что некоторые люди могут изменять размер зрачка по своему желанию, но косвенными методами.

Например, исследователи уже знали, что простая мысль о солнце может сузить зрачки, а размышления о темной комнате или мысленные вычисления могут их расширить, сказал Кристоф Штраух, старший автор нового отчета о болезни и доцент кафедры экспериментальной психологии. факультет Утрехтского университета в Нидерландах.

Но никто не думал, что можно изменить размер зрачка, напрямую управляя им, как мышцей, - то есть до тех пор, пока студент психологии из Ульмского университета в Германии не связался со Штраухом после прохождения одного из его курсов. (Штраух ранее был докторантом Ульмского университета).

Когда ему было около 15 или 16 лет, молодой человек, которого в протоколе болезни идентифицировали по инициалам Д. В., понял, что он может изменить размер своих зрачков. "Я показал другу, что могу "дрожать" глазными яблоками, и он заметил, что мои зрачки стали маленькими", - сказал Д. В. Штрауху и его коллегам из Ульмского университета. Но Д.В. не замечал, что у него есть эта способность, пока он не играл в компьютерные игры подолгу.

"Сужение зрачка похоже на сжатие, напряжение; увеличение его ощущается как полное расслабление, расслабление глаза", - сказал Д.В. исследователям. Сначала он менял размер зрачка, фокусируясь перед объектом или за ним, но с практикой он научился делать это, не сосредотачиваясь на объектах. Он сказал исследователям, что для изменения размера зрачка все, что ему нужно сделать, - это сосредоточиться на глазу; ему не нужно представлять яркую или темную среду.

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Это отличает Д.В. от других людей, которые продемонстрировали способность изменять размер зрачка, сказал Штраух. Более того, то, что он может напрямую чувствовать мускулы в зрачках, "удивительно, поскольку считалось невозможным.

Проведя серию тестов, исследователи подтвердили, что Д.В. действительно обладал этой способностью - и они не обнаружили никаких признаков того, что он косвенно изменял размер своих зрачков. В одном тесте исследователи измерили электрические свойства кожи, подав напряжение, чтобы проверить, был ли он возбужден повышенным умственным усилием, которое также могло косвенно увеличить размер его зрачка. (Он не был.)

Без использования каких-либо косвенных методов Д.В. мог расширить свои зрачки до 2,4 миллиметра в диаметре и сузить их до 0,88 мм в диаметре. Более того, даже в самой близкой точке объект может быть для глаза, чтобы глаз все еще видел его в фокусе, в котором зрачок уже "максимально" сужен (представьте, что вы держите карандаш перед глазами и приближаете его к лицу. и остановившись в точке до того, как она станет размытой), Д.В. мог добровольно сузить зрачок еще больше. Делая это, Д.У. улучшил свою фокусировку и мог ясно видеть объекты почти в два раза ближе к своему лицу, чем если бы он не контролировал размер своего зрачка.

Используя тип сканирования мозга, известный как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), исследователи обнаружили повышенную активацию определенных частей мозга, участвующих в волеизъявлении, или способности принимать решения и делать что-либо по свободной воле.

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Исследователи не могут с уверенностью сказать, что Д.В. напрямую контролировал свои зрачки, но в ходе многочисленных тестов они не нашли никаких доказательств того, что он использовал косвенные стратегии.

Могут ли этому научиться другие люди? Возможно, сказал Штраух. Поиск и исследование большего количества людей, обладающих этой способностью, может помочь команде понять, существует ли стратегия обучения людей тому, как контролировать размер своего зрачка по своему желанию.

По словам Штрауха, исследования большего числа людей, которые могут обладать этой способностью, могут помочь исследователям описать и понять явление, например, откуда оно взялось. "Довольно много людей обратились к нам, которые верят, что они могут сделать то же самое - это действительно круто", - сказал он.

Напомним, ранее мы узнали, что неправильный ДНК убивает без симптомов.