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Ученые нашли окаменелого предка всех чешуйчатых рептилий

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Ученые восстановили недостающее звено в древе жизни рептилий.
Иллюстрация Тайталура
Иллюстрация Тайталура
Хорхе Бланко

Эта связь представляет собой крошечный череп ящерицы, похожего на существо, “богато украшенное“ чертами, которые предполагают, что он дал начало всем живым ящерицам, змеям и единственному выжившему из другой группы рептилий, обитающей только в Новой Зеландии.

Окаменевший череп рептилии, названной Taytalura alcoberi, считается самой примитивной чешуйчатой ​​рептилией, обнаруженной на сегодняшний день, первой окаменелостью такого рода, обнаруженной в Южной Америке, и самой полной ранней окаменелостью лепидозавра.

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Чешуекрылые - чешуйчатые рептилии, такие как ящерицы, змеи и новозеландская туатара, которые вместе представляют собой самую разнообразную группу наземных позвоночных, живущих сегодня. Тем не менее, мало что известно об их раннем происхождении по сравнению с другими ответвлениями эволюции рептилий, породившими крокодилов, птиц и черепах.

“Почти идеально сохранившийся череп Тайталура показывает нам детали того, как возникла очень успешная группа животных, в том числе более 10 000 видов змей, ящериц и туатар“, - говорит палеонтолог и куратор музея Рикардо Н. Мартинес из Национального университета Сан-Хуан в Аргентине.

Открытие черепа длиной в три сантиметра также заставило ученых пересмотреть то, что они знали о рептилиях в мезозойскую эру, которая часто известна своими огромными рептилиями и высокими деревьями, и переосмыслить, куда должны идти поиски древних окаменелостей рептилий.

“Тайталура учит нас, что мы упускали важную информацию, ища не только более крупных животных, но и полагая, что происхождение ящериц произошло только в Северном полушарии, что, по-видимому, подтверждалось до сих пор“, - говорит палеонтолог и соавтор Себастьян Апестегия из Университета Маймонидес в Буэнос-Айресе.

Окаменелость, найденная в провинциальном парке Исчигуаласто на северо-западе Аргентины, примерно на 11 миллионов лет моложе самых старых известных лепидозавров из Европы, но является одним из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров в своем роде, что означает, что команда может быть более уверена в своих анализах.

 

Taytalura alcoberi
Taytalura alcoberi
Хорхе Бланко

 

“Он выглядел более примитивно, чем настоящая ящерица, и это нечто совершенно особенное“», - говорит Тьяго Р. Симойнс о своих первых впечатлениях от черепа, длина которого составляет 32 мм.

Это удачная находка, особенно с учетом того, что происхождение лепидозавров было зияющей дырой в эволюционных знаниях из-за “чрезвычайно неоднородной ранней летописи окаменелостей, состоящей только из нескольких фрагментарных окаменелостей“, которые в основном находятся в Европе и часто плохо сохранились, объясняет исследовательская группа.

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“Все другие известные окаменелости слишком неполны, что затрудняет их точную классификацию, но полная и четко сформулированная природа Тайталуры делает ее взаимосвязь более определенными“, - говорит член группы и палеонтолог Габриэла Собрал из Государственного музея естественной истории Штутгарта в Германии.

В рамках межконтинентальных усилий исследовательская группа изучила структуру черепа с помощью микро-компьютерного томографа высокого разрешения и проанализировала изображения. У  черепа Тайталура были уникальные зубы и необычная комбинация особенностей, которые команда не ожидала найти в таком раннем образце, сохранившемся в трех измерениях с удивительными деталями.

“Исключительное качество сохранности окаменелостей на этом участке [в Аргентине] позволило сохранить что-то столь же хрупкое и крошечное, как этот образец, в течение 231 миллиона лет“, - говорит Мартинес.

“Тайта“ означает “отец“ на кечуа, языке народа в южноамериканских Андах, а “лура“ - это слово, обозначающее ящерицу, на котором говорят люди диагита на северо-западе Аргентины, где был найден череп.

Некоторые из его черт напоминали современных туатаров больше, чем живых ящериц и змей, что позволяет предположить, что последние на самом деле представляют собой серьезное отклонение в эволюции.

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Мартинес и его команда также применили статистические инструменты для проверки вероятности возможных эволюционных отношений для Тайталура и для оценки времени различных эволюционных отклонений, которые привели к другим формам жизни.

Эти анализы, основанные на исчерпывающем наборе данных об ископаемых останках рептилий , помогли Тайталуре найти свое место на эволюционном древе, расположенное между настоящими ящерицами и туатарами, а также всеми другими рептилиями.

Более того, открытие Тайталуры в Аргентине предполагает, что ранние лепидозавры, вероятно, могли мигрировать намного дальше, чем считалось ранее - через тысячи миль на древнем суперконтиненте Пангея, который позже раскололся на континенты, которые мы видим сегодня: Европа на севере и Южная Америка. в противоположном полушарии.

 

Напомним, ранее сообщалось, что крошечную древнюю рептилию назвали в честь заклятого врага Тора.

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Теги: ящерица, археология, рептилия
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