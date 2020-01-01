Ученые нашли окаменелого предка всех чешуйчатых рептилий

Ученые восстановили недостающее звено в древе жизни рептилий.

Эта связь представляет собой крошечный череп ящерицы, похожего на существо, “богато украшенное“ чертами, которые предполагают, что он дал начало всем живым ящерицам, змеям и единственному выжившему из другой группы рептилий, обитающей только в Новой Зеландии.

Окаменевший череп рептилии, названной Taytalura alcoberi, считается самой примитивной чешуйчатой ​​рептилией, обнаруженной на сегодняшний день, первой окаменелостью такого рода, обнаруженной в Южной Америке, и самой полной ранней окаменелостью лепидозавра.

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Чешуекрылые - чешуйчатые рептилии, такие как ящерицы, змеи и новозеландская туатара, которые вместе представляют собой самую разнообразную группу наземных позвоночных, живущих сегодня. Тем не менее, мало что известно об их раннем происхождении по сравнению с другими ответвлениями эволюции рептилий, породившими крокодилов, птиц и черепах.

“Почти идеально сохранившийся череп Тайталура показывает нам детали того, как возникла очень успешная группа животных, в том числе более 10 000 видов змей, ящериц и туатар“, - говорит палеонтолог и куратор музея Рикардо Н. Мартинес из Национального университета Сан-Хуан в Аргентине.

Открытие черепа длиной в три сантиметра также заставило ученых пересмотреть то, что они знали о рептилиях в мезозойскую эру, которая часто известна своими огромными рептилиями и высокими деревьями, и переосмыслить, куда должны идти поиски древних окаменелостей рептилий.

“Тайталура учит нас, что мы упускали важную информацию, ища не только более крупных животных, но и полагая, что происхождение ящериц произошло только в Северном полушарии, что, по-видимому, подтверждалось до сих пор“, - говорит палеонтолог и соавтор Себастьян Апестегия из Университета Маймонидес в Буэнос-Айресе.

Окаменелость, найденная в провинциальном парке Исчигуаласто на северо-западе Аргентины, примерно на 11 миллионов лет моложе самых старых известных лепидозавров из Европы, но является одним из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров в своем роде, что означает, что команда может быть более уверена в своих анализах.

Taytalura alcoberi Хорхе Бланко

“Он выглядел более примитивно, чем настоящая ящерица, и это нечто совершенно особенное“», - говорит Тьяго Р. Симойнс о своих первых впечатлениях от черепа, длина которого составляет 32 мм.

Это удачная находка, особенно с учетом того, что происхождение лепидозавров было зияющей дырой в эволюционных знаниях из-за “чрезвычайно неоднородной ранней летописи окаменелостей, состоящей только из нескольких фрагментарных окаменелостей“, которые в основном находятся в Европе и часто плохо сохранились, объясняет исследовательская группа.

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“Все другие известные окаменелости слишком неполны, что затрудняет их точную классификацию, но полная и четко сформулированная природа Тайталуры делает ее взаимосвязь более определенными“, - говорит член группы и палеонтолог Габриэла Собрал из Государственного музея естественной истории Штутгарта в Германии.

В рамках межконтинентальных усилий исследовательская группа изучила структуру черепа с помощью микро-компьютерного томографа высокого разрешения и проанализировала изображения. У черепа Тайталура были уникальные зубы и необычная комбинация особенностей, которые команда не ожидала найти в таком раннем образце, сохранившемся в трех измерениях с удивительными деталями.

“Исключительное качество сохранности окаменелостей на этом участке [в Аргентине] позволило сохранить что-то столь же хрупкое и крошечное, как этот образец, в течение 231 миллиона лет“, - говорит Мартинес.

“Тайта“ означает “отец“ на кечуа, языке народа в южноамериканских Андах, а “лура“ - это слово, обозначающее ящерицу, на котором говорят люди диагита на северо-западе Аргентины, где был найден череп.

Некоторые из его черт напоминали современных туатаров больше, чем живых ящериц и змей, что позволяет предположить, что последние на самом деле представляют собой серьезное отклонение в эволюции.

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Мартинес и его команда также применили статистические инструменты для проверки вероятности возможных эволюционных отношений для Тайталура и для оценки времени различных эволюционных отклонений, которые привели к другим формам жизни.

Эти анализы, основанные на исчерпывающем наборе данных об ископаемых останках рептилий , помогли Тайталуре найти свое место на эволюционном древе, расположенное между настоящими ящерицами и туатарами, а также всеми другими рептилиями.

Более того, открытие Тайталуры в Аргентине предполагает, что ранние лепидозавры, вероятно, могли мигрировать намного дальше, чем считалось ранее - через тысячи миль на древнем суперконтиненте Пангея, который позже раскололся на континенты, которые мы видим сегодня: Европа на севере и Южная Америка. в противоположном полушарии.

Напомним, ранее сообщалось, что крошечную древнюю рептилию назвали в честь заклятого врага Тора.