Ученые раскрыли секрет древней рептилии со слишком длинной шеей

Сделайте из ириски крокодила. Возьмите его за голову и тяните, пока его шея не выступит на добрых несколько метров от тела. Если прищуриться, это может быть то, как выглядела одна странно выглядящая рептилия триасового периода по имени Танистрофей.

Количество невероятно длинных окаменелых костей шеи этого животного приводило в замешательство палеонтологов почти 170 лет. Используя компьютерную томографию для распаковки разбитых черепов останков рептилий, в августе прошлого года исследователи наконец разрешили некоторые насущные вопросы, связанные с этим странным животным.

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Танистрофей мог достигать более 5 метров в длину, причем его хвост составляет примерно треть его длины, тело - четверть. Остальное - шея.

"Танистрофей был похож на коротенького крокодила с очень-очень длинной шеей", - сказал палеонтолог Оливье Риппель из Чикагского музея поля.

Почему эта рептилия эволюционировала в такие большие размеры, остается загадкой. Тот факт, что никто не мог понять, предпочел ли он быть погруженным в воду или бродить по суше, только усложнял делать какие-либо выводы.

Размеры Танистрофея по сравнению с человеком Current Biology

Частично его необычность заключается в форме шейных костей. В отличие от змеи или ящерицы, шейные позвонки у окаменелостей вытянуты, как у жирафа. Фактически, когда его останки были впервые обнаружены в 1852 году, разбросанные кости считались удлиненными костями крыльев летающего птерозавра.

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Не все обнаруженные нами особи также размером с крокодила. Их гораздо меньше, что заставляет палеонтологов задаться вопросом, принадлежат ли некоторые образцы в их архивах молодым особям или представляют собой совершенно другой вид.

Это обычная проблема в палеонтологии - миниатюрные окаменелости карликового вида могут быть почти идентичны незрелым костям молодого ребенка. Чтобы разделить их, нужно искать ключи к разгадке того, достиг ли скелет полного размера или ему еще нужно подрасти.

К счастью, такие подсказки можно найти глубоко внутри окаменелостей. Точно так же, как кольца внутри ствола дерева указывают на свой возраст, кости могут делать то же самое.

Воссоздание облика рептилии Current Biology

Чтобы найти их, Риппель и его коллеги использовали рентгеновские лучи для различных скелетов Tanystropheus , превратив сканированные изображения в 3D-модели с помощью технологии компьютерной томографии (КТ) с высоким разрешением.

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"Мощь компьютерной томографии позволяет нам увидеть детали, которые иначе невозможно наблюдать в окаменелостях", - сказал ведущий автор исследования Стефан Спикман, эксперт по триасовой эволюции рептилий из Цюрихского университета.

Годичные кольца показали, что меньшие тела танистрофеев действительно принадлежали взрослым особям, что довольно ясно показало , что на руках у исследователей были два разных вида.

Чтобы отличить их, команда назвала более крупного T. hydroides в честь гидры из греческой мифологии. Его меньший родственник сохранил оригинальное название вида T. longobardicus .

Преобразование сканированных изображений в цифровые модели также дало исследователям возможность переставить раздавленные кости в более четкую конфигурацию, что значительно упростило изучение всей анатомии существа.

"Из сильно раздробленного черепа мы смогли реконструировать почти полный трехмерный череп, выявив важные морфологические детали", - сказал Спикман.

Со всеми фрагментами костей на своих местах, похоже, Танистрофей все- таки хорошо бы себя чувствовал в воде.

У черепа рептилии ноздри расположены сверху, очень похоже на морду крокодила - как раз то, что нужно хищнику из засады, чтобы поддерживать легкое, наполненное воздухом, ожидая, пока пройдет еда.

То, что раньше было грудой заостренных зубов, также можно увидеть, образуя довольно эффективную ловушку для захвата головоногих моллюсков, по крайней мере, для видов крупных размеров.

Иллюстрация охоты на T. hydroides Current Biology

"Мелкие виды, вероятно, питались мелкими панцирными животными, такими как креветки, в отличие от рыбы и кальмаров, которых ели большие виды", - сказал Спикман.

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"Это действительно замечательно, потому что мы ожидали, что причудливая шея Танистрофея будет специализирована для выполнения одной задачи, как шея жирафа. Но на самом деле она допускала несколько образов жизни. Это полностью меняет то, как мы смотрим на это животное".

Тот факт, что два очень похожих вида имели такие разные способы использования своих длинных тел, значительно облегчил им существование в одних и тех же средах обитания, разделяя среду обитания, не конкурируя за одни и те же источники пищи.

Мы почти можем представить себе приземистое, похожее на крокодила тело животного, лежащее на дне неглубокой береговой линии около 242 миллионов лет назад, его голова поднималась высоко к поверхности, так что его ноздри могли откачивать воздух, а его щетинистая пасть слегка приоткрыта в ожидании бродячий кальмар, чтобы споткнуться.

Каким бы знакомым ни казался этот эпизод, Танистрофей по-прежнему остается одним из странных существ.

Напомним, ранее сообщалось, что жвачка помогла реконструировать облик женщины каменного века.