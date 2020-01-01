Найдена самая маленькая рептилия в мире - нано-хамелеон

Самец хамелеона меньше самки.

Был обнаружен крошечный новый вид хамелеона, и, похоже, это самая маленькая рептилия в мире. Этот миниатюрный вид, известный как Brookesia nana или нано-хамелеон, может сидеть на кончике пальца и иметь самых маленьких взрослых самцов среди всех позвоночных.

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Вид был обнаружен в северных районах острова Мадагаскар. На данный момент обнаружено только два экземпляра B. nana, но, что удобно, это пара - самец и самка. Самка имеет длину тела 19 мм или 29 мм, включая хвост, который достаточно мал, чтобы поместить ее в число самых маленьких известных гекконов и хамелеонов.

Но самцы еще меньше. Самец B. nana имел длину всего 13,5 мм или 22 мм, включая хвост. Похоже, это делает его самой маленькой рептилией в мире, опережая предыдущего рекордсмена, родственный вид B. tuberculata, примерно на полмиллиметра.

Конечно, исследователи должны были убедиться, что это не только молодые особи. Они выполнили микро-КТ самки и обнаружили внутри нее два яйца, что указывало на то, что она созрела. Точно так же гениталии мужчины казались хорошо развитыми, что указывало на то, что он также был половозрелым.

Фактически, это была та часть его тела, которая была относительно крошечной. Гениталии составляли почти 20 процентов от общего размера его тела, что, по мнению команды, было необходимо для спаривания со значительно более крупными самками.

Самец нано-хамелеона ( Brookesia nana ) имеет длину всего 13,5 мм SNSB

Исследователи говорят, что почему этот вид настолько мал, остается загадкой. Это может показаться примером "эффекта острова", когда животные, пойманные в ловушку на небольших островах, имеют тенденцию эволюционировать с меньшими размерами тела. Но, по словам команды, B. nana водится в горах на материковой части Мадагаскара, так что здесь это, похоже, не применимо. Его генеалогическое древо также вызывает дополнительные вопросы.

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"Ближайшим родственником нового хамелеона также является не такая же крошечная Brookesia micra, а вместо этого почти вдвое более крупный B. karche , который встречается в тех же горах", - говорит Йорн Келер, автор исследования. "Это показывает, что эта крайняя миниатюризация возникла конвергентно в этих хамелеонах".

Исследователи говорят, что среда обитания нового вида, вероятно, также будет крошечной, возможно, всего в несколько акров. Это может поставить его под угрозу исчезновения.

"К сожалению, среда обитания нано-хамелеона находится под сильным давлением из-за вырубки лесов, но недавно этот район был объявлен охраняемым, и мы надеемся, что это позволит этому крошечному новому хамелеону выжить", - говорит Оливер Хавличек, автор книги.

Напомним, ранее сообщалось, что на Мадагаскаре нашли считавшийся утраченным вид хамелеонов.