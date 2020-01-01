Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Крошечную древнюю рептилию назвали в честь заклятого врага Тора

Комментариев: 0
Почти полная окаменелость датируется примерно 310 миллионами лет.
Художественное изображение крошечного, но жестокого Joermungandr bolti, сражающегося с многоножкой
Художественное изображение крошечного, но жестокого Joermungandr bolti, сражающегося с многоножкой
Henry Sutherland Sharpe

Длиннотелая извилистая рептилия, которая жила около 310 миллионов лет назад, была названа в честь легендарной гигантской змеи в мифологии викингов, которая когда-то сражалась с Тором, норвежским богом грома.

Читай также: Найдена древняя змея с задними лапами

Но в то время как мифический “Мировой Змей“ викингов по имени Йормунгандр был достаточно велик, чтобы обвить своим телом всю Землю, древняя рептилия Joermungandr bolti имеет длину всего десять сантиметров. 

Это существо - микрозавр (“маленькая ящерица“), ранняя группа рептилий, которые были одними из первых позвоночных (животных с позвоночником), которые эволюционировали на суше. У J. bolti было тонкое удлиненное тело с короткими конечностями и тупым черепом, а окаменелость сохранилась настолько хорошо, что сохранила отпечатки специализированных чешуек, напоминающих грязеотталкивающие чешуи современных рептилий. В совокупности эти особенности предполагают, что крошечный микрозавр пробирался под землей и скользил, как змея, сообщили исследователи в новом исследовании.  

 

Фотографии окаменелости. А - образец, показывающий вид сверху; В - аналогичный образец, показывающий вид снизу
Фотографии окаменелости. А - образец, показывающий вид сверху; В - аналогичный образец, показывающий вид снизу
Arjan Mann, Ami S. Calthorpe and Hillary C. Maddin

 

Окаменелость микрозавра находилась в коллекции Чикагского полевого музея и была доставлена ​​из Мазон-Крик в Иллинойсе, где в отложениях сохранились многочисленные окаменелости полных или почти полных организмов, относящихся к каменноугольному периоду (примерно от 359 миллионов до 299 миллионов лет назад). По данным Музея палеонтологии Калифорнийского университета в Беркли, микрозавры представляют собой одни из самых старых окаменелостей амниот, позвоночных, у которых развиваются эмбрионы в заполненных жидкостью яйцах с множественными слоями мембран.

 

Иллюстрация окаменелости J. bolti
Иллюстрация окаменелости J. bolti
Arjan Mann, Ami S. Calthorpe and Hillary C. Maddin

 

Joermungandr bolti  - дань уважения покойному палеонтологу Джону Р. Болту, заслуженному хранителю ископаемых земноводных и рептилий в Полевом музее) - микрозавр из группы под названием Recumbirostra, численность которой составляла от 40 до 50 миллионов особей, которые жили от 299–251 миллион лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что найден миниатюрный предок динозавров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: археология, рептилия, Тор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь