Крошечную древнюю рептилию назвали в честь заклятого врага Тора

Почти полная окаменелость датируется примерно 310 миллионами лет.

Длиннотелая извилистая рептилия, которая жила около 310 миллионов лет назад, была названа в честь легендарной гигантской змеи в мифологии викингов, которая когда-то сражалась с Тором, норвежским богом грома.

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Но в то время как мифический “Мировой Змей“ викингов по имени Йормунгандр был достаточно велик, чтобы обвить своим телом всю Землю, древняя рептилия Joermungandr bolti имеет длину всего десять сантиметров.

Это существо - микрозавр (“маленькая ящерица“), ранняя группа рептилий, которые были одними из первых позвоночных (животных с позвоночником), которые эволюционировали на суше. У J. bolti было тонкое удлиненное тело с короткими конечностями и тупым черепом, а окаменелость сохранилась настолько хорошо, что сохранила отпечатки специализированных чешуек, напоминающих грязеотталкивающие чешуи современных рептилий. В совокупности эти особенности предполагают, что крошечный микрозавр пробирался под землей и скользил, как змея, сообщили исследователи в новом исследовании.

Фотографии окаменелости. А - образец, показывающий вид сверху; В - аналогичный образец, показывающий вид снизу Arjan Mann, Ami S. Calthorpe and Hillary C. Maddin

Окаменелость микрозавра находилась в коллекции Чикагского полевого музея и была доставлена ​​из Мазон-Крик в Иллинойсе, где в отложениях сохранились многочисленные окаменелости полных или почти полных организмов, относящихся к каменноугольному периоду (примерно от 359 миллионов до 299 миллионов лет назад). По данным Музея палеонтологии Калифорнийского университета в Беркли, микрозавры представляют собой одни из самых старых окаменелостей амниот, позвоночных, у которых развиваются эмбрионы в заполненных жидкостью яйцах с множественными слоями мембран.

Иллюстрация окаменелости J. bolti Arjan Mann, Ami S. Calthorpe and Hillary C. Maddin

Joermungandr bolti - дань уважения покойному палеонтологу Джону Р. Болту, заслуженному хранителю ископаемых земноводных и рептилий в Полевом музее) - микрозавр из группы под названием Recumbirostra, численность которой составляла от 40 до 50 миллионов особей, которые жили от 299–251 миллион лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что найден миниатюрный предок динозавров.