Крошечную древнюю рептилию назвали в честь заклятого врага Тора
Длиннотелая извилистая рептилия, которая жила около 310 миллионов лет назад, была названа в честь легендарной гигантской змеи в мифологии викингов, которая когда-то сражалась с Тором, норвежским богом грома.
Читай также: Найдена древняя змея с задними лапами
Но в то время как мифический “Мировой Змей“ викингов по имени Йормунгандр был достаточно велик, чтобы обвить своим телом всю Землю, древняя рептилия Joermungandr bolti имеет длину всего десять сантиметров.
Это существо - микрозавр (“маленькая ящерица“), ранняя группа рептилий, которые были одними из первых позвоночных (животных с позвоночником), которые эволюционировали на суше. У J. bolti было тонкое удлиненное тело с короткими конечностями и тупым черепом, а окаменелость сохранилась настолько хорошо, что сохранила отпечатки специализированных чешуек, напоминающих грязеотталкивающие чешуи современных рептилий. В совокупности эти особенности предполагают, что крошечный микрозавр пробирался под землей и скользил, как змея, сообщили исследователи в новом исследовании.
Окаменелость микрозавра находилась в коллекции Чикагского полевого музея и была доставлена из Мазон-Крик в Иллинойсе, где в отложениях сохранились многочисленные окаменелости полных или почти полных организмов, относящихся к каменноугольному периоду (примерно от 359 миллионов до 299 миллионов лет назад). По данным Музея палеонтологии Калифорнийского университета в Беркли, микрозавры представляют собой одни из самых старых окаменелостей амниот, позвоночных, у которых развиваются эмбрионы в заполненных жидкостью яйцах с множественными слоями мембран.
Joermungandr bolti - дань уважения покойному палеонтологу Джону Р. Болту, заслуженному хранителю ископаемых земноводных и рептилий в Полевом музее) - микрозавр из группы под названием Recumbirostra, численность которой составляла от 40 до 50 миллионов особей, которые жили от 299–251 миллион лет назад.
Напомним, ранее сообщалось, что найден миниатюрный предок динозавров.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил