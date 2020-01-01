Интересный факт дня: Гора Этна выросла на 30 метров за шесть месяцев

Гора Этна, самый высокий и самый активный вулкан Европы, извергалась так много за последние шесть месяцев, что выросла на 30 метров в высоту, как показывают спутниковые снимки.

Самый молодой и самый активный из четырех кратеров на вершине Этны - юго-восточный кратер - в настоящее время является самой высокой частью вулкана, возвышаясь на 3357 м над уровнем моря, что является самым высоким из всех кратеров за всю историю человечества, по данным Национального института исследований и исследований. Геофизика и вулканология (INGV), расположенный у подножия горы Этна в Катании, Сицилия.

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Этот внезапный скачок роста является результатом около 50 извержений в юго-восточном кратере с 16 февраля 2021 года, которые привели к "заметному изменению формы вулкана", как сообщает INGV в переведенном заявлении, опубликованном 10 августа. Ученые обнаружили взрывной рост при анализе изображений, сделанных спутниками Pléiades, сделанными 13 и 25 июля. Данные имеют погрешность около 3 м, отмечает INGV.

Спутники Pléiades сделали эти изображения горы Этна 13 июля (A) и 25 июля (B) Pléiades

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После извержения северо-восточного кратера в 1980 и 1981 годах он достиг максимальной высоты 3350 м. Но эта высота уменьшалась с годами, когда края кратера обрушились. По состоянию на лето 2018 года северо-восточный кратер имел высоту 3326 м.

Считается, что гора Этна возникла как подводный вулкан, который медленно поднимался над уровнем моря во время извержений, снова и снова, постепенно увеличивая свою высоту за счет застывшей лавы, согласно обсерватории Земли NASA. Сейчас он в значительной степени покрыт историческими потоками лавы от извержений, произошедших около 300000 лет назад.

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