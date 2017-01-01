Интересный факт дня: Секс заставляет нас врать

Исследователи выяснили, как меняется поведение человека при общении с представителем противоположного пола и что вызывает такие изменения.

Возможно, приукрашивание действительности на свидании — не признак лживости человека в целом. Совместная работа ученых из Рочестерского университета и Междисциплинарного центра в Герцлии показывает, что действовать подобным образом людей может заставлять активация соответствующих отделов мозга.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Social Psychology, ученые проверили свою гипотезу экспериментально. Участниками стали 634 гетеросексуальных человека — 328 женщин и 306 мужчин возрастом около 25 лет.

Авторы предположили, что мысли о сексе, даже не вызывая непосредственного генитального ответа, могут активировать соответствующие регионы мозга и заставлять человека менять свое поведение.

Испытуемых разделили на две группы. Одной группе предъявляли нейтральные картинки-стимулы, другой — изображения-стимулы с сексуальной коннотацией. Затем участники должны были пообщаться с представителями противоположного пола. Ученые провели четыре серии экспериментов.

В первой серии пара участников должна была дискутировать по заданной теме: например, обсудить некоего кандидата на вакансию, причем один из пары был бы «за» наем, а другой — против. После дискуссии участники должны были оценить, насколько они склонны согласиться с доводами оппонента. Те испытуемые, которые до беседы получали сексуально окрашенные картинки, чаще были склонны согласиться с доводами оппонента противоположного пола.

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Во второй серии участники заполняли опросник, чтобы выяснить их предпочтения. После этого им показывали нейтральные изображения или картинки с сексуальным подтекстом. Далее участникам предлагали початиться с незнакомцами (на самом деле в их роли были исследователи и их сотрудники). После просмотра онлайн-профиля собеседника участник должен был заполнить собственный профиль, который увидит его корреспондент. Участники, получившие эротически окрашенные стимулы, были в большей степени склонны заполнить анкету так, чтобы их вкусы и склонности более походили и были созвучны неизвестному форумчанину. Их описания в меньшей степени коррелировали с их собственными предпочтениями, которые ранее зафиксировали в опроснике.

В третьей и четвертой сериях ученые проверили, будут ли те, кому показывали эротические изображения, больше лгать о числе предполагаемых партнеров. Вопрос о количестве предшествующих половых партнеров входил в опросник, а затем об этом «случайно» заводили речь в чате. Оказалось, и мужчины, и женщины, если они до того получали сексуальные стимулы, в онлайн-диалоге с предполагаемыми симпатичными незнакомцами противоположного пола преуменьшали число бывших партнеров. Забавный факт: семь — число «экс», которое они чаще всего указывали.

Работа показывает, что человек, который при контакте с привлекательным визави выставляет себя в приятном для собеседника свете, начинает соглашаться и менять привычки в угоду ему или ей, совершенно необязательно делает это сознательно, коварно и с целью получения реальной выгоды. С большой вероятностью действовать так его заставляют неосознаваемые побуждения, диктуемые активацией древних механизмов мозга.

Ранее ученые выяснили, что старшеклассники, еще не имевшие опыта романтических отношений, вовсе не закомплексованные неудачники. В другом исследовании был найден гормон, который может отвечать за гиперсексуальное поведение.

Напомним, ранее мы узнали, что мозг заставляет нас верить в привидений.