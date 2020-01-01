В Италии зарегистрирована самая высокая температура в Европе за все время

По словам ученых, температуры в регионе беспрецедентны.

Согласно предварительным отчетам местных метеорологов, в Италии только что была зафиксирована самая высокая температура в истории Европы. И виновником аномальной жары был назван Люцифер.

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В Сиракузах, городе на побережье итальянского острова Сицилия, в среду (11 августа) была зафиксирована температура 48,8 градуса по Цельсию. Если измерения подтвердятся Всемирной метеорологической организацией, они побьют предыдущий европейский рекорд - 48 C, зафиксированный в Афинах в 1977 году.

Измерения проводились на фоне палящей жары, которая обжигала Средиземное море более недели, подпитывая разрушительные лесные пожары, которые разрушили дома и унесли жизни в Италии, Греции, Алжире и Турции.

Мэр Сиракуз Франческо Италия заявил газете La Repubblica, что потенциальный температурный рекорд “нас беспокоит“.

“Мы опустошены пожарами. И наша экосистема - одна из самых богатых и ценных в Европе - находится под угрозой“, - заявил Италия. “Мы в полной чрезвычайной ситуации“.

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Согласно статистике правительства, с 15 июня пожарные справились с 44 442 лесными пожарами - это значительный рост по сравнению с 26 158 пожарами, зарегистрированными за все прошлое лето. Пожарно-спасательная служба Италии написала в Твиттере, что только с вечера среды по утро четверга (12 августа) ее пожарные тушили более 500 пожаров на Сицилии и Калабрии, используя пять самолетов, чтобы потушить пламя сверху.

По словам метеорологов, волна тепла на юге Италии вызвана антициклоном - областью высокого давления, из-за которой воздух, находящийся внутри нее, опускается, - который сформировался над Северной Африкой. Антициклон получил в итальянских СМИ прозвище Люцифер.

Предполагается, что Люцифер продолжит движение на север через Италию, создавая ужасающие условия по мере продвижения к Риму.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая высокая температура на поверхности Земли.