Найдена самая высокая температура на поверхности Земли

И это не Долина Смерти.

Долину Смерти в Калифорнии часто называют самым жарким местом на Земле: здесь рекордная температура - 56,7 градуса по Цельсию - но это просто теплый воздух, по сравнению с реально жарким местом.

Новое исследование самых экстремальных температур поверхности Земли показало, что в иранской пустыне Лут (Дашт-э-Лут) и пустыне Сонора в Северной Америке гораздо жарче.

Согласно спутниковым данным высокого разрешения за последние два десятилетия, земля в этих двух регионах может иногда нагреваться до поразительных 80,8 ° C.

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Пустыня Лут занимает первое место в мире по самой высокой температуре поверхности суши. В период с 2002 по 2019 год этот участок песка регулярно достигал невероятных показателей - вероятно, потому, что он расположен между горным массивом, который задерживает горячий воздух над дюнами, особенно с частями, покрытыми черными вулканическими породами.

Полученные данные подтверждают предыдущее исследование, опубликованное в 2011 году, которое показало, что пустыня Лут была одним из самых жарких мест на Земле.

В 2004-2007 и 2009 годах этот кусок песка испытал самые высокие температуры поверхности на Земле. В 2005 году первоначальные данные показали, что температура в регионе достигла 70,7 ° C, хотя авторы этой новой статьи говорят, что это, вероятно, заниженная оценка.

После этого первого анализа НАСА выпустило новую версию своего спутникового программного обеспечения, позволяющую лучше определять температуру поверхности земли. Используя это новое обновление, исследователи говорят, что температура в пустыне Лут на самом деле на 10 градусов выше, чем мы когда-то думали.

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Пустыня Сонора, которая проходит через границу США и Мексики, может достигать таких же горячих крайностей, хотя и не так часто, как пустыня Лут. В основном он расположен в тени дождя, а низкая высота этой пустыни означает, что у воздуха мало шансов подняться и охладиться.

Поскольку Сонора также окружена горами, тепло легко удерживается в засушливом бассейне, повышая сначала температуру атмосферы, а затем температуру земли, как кипящий тротуар в жаркий день.

Неясно, насколько изменение климата повлияло на эти экстремальные температуры, но самые жаркие дни, зарегистрированные со спутников, приходятся на последние годы, особенно во время Ла-Нинья - колебания климата, которое может колебаться в зависимости от глобального потепления.

"В то время как поведение атмосферы в ответ на большее количество антропогенных выбросов хорошо изучено, реакция поверхности земли при различных путях выбросов не совсем понятна", - пишут авторы .

"Есть надежда, что будущие исследования в этом направлении могут пролить свет не только на то, как крайности изменились в прошлом, но и на то, как они, вероятно, повлияют на нашу планету в будущем".

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Наряду с обнаружением самой горячей земли на Земле, новый анализ также смог определить самое холодное место. Антарктида легко побила этот рекорд с минимумом -110,9 ° C, что на 20 градусов ниже предыдущих оценок.

Входящий солнечный свет в эту область мира относительно слаб, и многие лучи отражаются обратно в атмосферу снегом и льдом. Сильные ветры и система низкого давления также совпадают, чтобы еще больше снизить температуру поверхности Антарктиды.

Необходимы дальнейшие исследования удаленных участков суши за пределами досягаемости метеостанций, чтобы определить, как температура земли меняется в наше время.

Напомним, ранее сообщалось, что был зафиксирован планетарный температурный рекорд.