Самую теплую зиму 2020 года объяснили ошибкой Северного полюса

Теплая зима в Европе возникла из-за низкого давления.

Осталось всего несколько дней, и Европа получит самую теплую зиму из когда-либо зарегистрированных.

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Упрямая экстремальная система низкого давления над Северным полюсом вытянула реактивный поток на север, поддерживая его от стремительных ветров, которые постоянно окружают полярный регион. Результат: жесткий барьер, который удерживал холод на месте.

По данным Службы климатических изменений Коперника, в прошлом месяце был самый жаркий январь в Европе: температура на 3,1 ° C выше средней. По данным Национального центра экологической информации США, на большей части территории России и некоторых частях Скандинавии и восточной части Канады температура была ниже 5 ° C.

Хотя система давления, получившая название "Арктические колебания", имеет тенденцию колебаться назад и вперед между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили ради спасения Земли затемнить Солнце.