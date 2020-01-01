Грозовое облако в Тихом океане побило рекорды самой холодной температуры

Согласно новому исследованию, сильное грозовое облако, образовавшееся над Тихим океаном в 2018 году, достигло самых низких температур из когда-либо зарегистрированных.

Вверху: штормы возле Науру 29 декабря 2018 года, снятые в инфракрасном диапазоне с орбитального спутника. Холодные части облаков окрашены в фиолетовый цвет, а теплый Тихий океан - в оранжевый. Proud & Bachmeier

Самая верхняя часть грозовой тучи достигла леденящей кровь -111 градусов по Цельсию, что было холоднее, чем любое штормовое облако, измеренное ранее.

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Согласно заявлению Национального центра наблюдения за Землей Великобритании, грозы и тропические циклоны, круговой шторм низкого давления, могут достигать очень больших высот - до 18 километров от земли - где воздух намного прохладнее.

Но эта новая температура находится на другом уровне. Согласно заявлению, верхняя часть грозового облака была примерно на 30 C холоднее, чем типичные грозовые облака.

29 декабря 2018 года чудовище шторма вырисовывалось примерно в 400 км к югу от Науру в юго-западной части Тихого океана, и температура его облаков была измерена инфракрасным датчиком на борту американского спутника NOAA-20, вращающегося вокруг планеты.

Штормы обычно принимают форму наковальни, когда достигают вершины тропосферы, самого нижнего слоя атмосферы Земли. Но если у шторма много энергии, он выстрелит в следующий слой, стратосферу.

Это явление, известное как “превышение вершины“, выталкивает грозовые тучи на очень большую высоту, где очень холодно.

Превышение “довольно распространено“, сказал Би-би-си ведущий автор Саймон Прауд, научный сотрудник Национального центра наблюдения за Землей и Оксфордского университета. По его словам, как правило, пролетая вершина охлаждается примерно на 7 C на каждый километр своего подъема в стратосфере.

Вверху: яркостные температуры (БТ) VIIRS I5 на 13:38 UTC 29 декабря 2018 г. Скопление особо холодных БТ находится немного левее центра изображения. VIIRS, Набор радиометров видимого инфракрасного диапазона. Proud & Bachmeier

Но эта буря была особенно сильной. “Этот шторм достиг беспрецедентной температуры, которая выходит за рамки того, что могут измерять современные спутниковые датчики“, - говорится в заявлении Прауд.

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“Мы обнаружили, что эти действительно низкие температуры, похоже, становятся все более распространенными“.

Он добавил, что за последние три года ученые зафиксировали такое же количество экстремально низких температур в облаках, как и за 13 лет до этого. “Это важно, поскольку грозы с более холодными облаками имеют тенденцию быть более экстремальными и более опасными для людей на земле из-за града, молний и ветра“.

По данным BBC, этот конкретный шторм мог быть вызван сочетанием очень теплой воды в регионе и ветра, движущегося на восток. Однако непонятно, почему более низкие температуры в грозовых облаках становятся все более распространенными.

“Теперь нам нужно понять, связано ли это увеличение с нашим изменяющимся климатом или же с “идеальным штормом“ погодных условий, вызвавшим вспышки экстремальных гроз в последние несколько лет“, - сказал Прауд.

Напомним, ранее сообщалось, что август 2018 в Европе стал самым жарким в истории.