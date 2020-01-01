Видео дня: У побережья Калифорнии обнаружили рыбу-оборотня

Тело рыбы-кита кардинально меняется на протяжении всей жизни.

Ученые, пилотирующие удаленную подводную лодку, смогли мельком увидеть одно из самых загадочных и неуловимых существ глубоководья.

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Ярко-оранжевая самка кит-рыбы (отряда Cetomimiformes) была замечена наполовину плавающей, наполовину скользящей в свете огней подводной лодки на глубине 2013 метров у берега залива Монтерей, Калифорния. Наблюдение за китовой рыбой было одним из 18, проведенных морскими биологами из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей за 34 года глубоководных исследований.

"Китовых рыб редко можно было увидеть живыми в глубинах, поэтому многие загадки остаются в отношении этих замечательных рыб", - написал в Твиттере Исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей. "С каждым глубоководным погружением мы открываем новые загадки и решаем другие".

О жизни китовых рыб известно так мало, что в течение более чем столетия после их открытия (они были впервые зарегистрированы в 1895 году двумя учеными Смитсоновского института) три совершенно разные формы, которые животные могут принимать в течение своего жизненного цикла, были ошибочно приняты за совершенно разные зоологические семьи.

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Во-первых, это ленточные хвосты: бесчешуйчатые личиночные формы с длинными, похожими на полосу хвостами и ртами, которые, кажется, имеют комичный прикус; они живут и питаются у поверхности океана. Когда приходит время этим рыбам принимать взрослые формы, их ждут две совершенно разные формы тела.

Если они самцы, ленточные хвосты становятся бигнозами: чешуя разрастается по всему их телу, их рты уменьшаются до крошечных размеров, их челюсти истощаются, а их носы вздуваются наружу. Поскольку они больше никогда не будут есть, их кишечник, пищевод и желудок сморщиваются и исчезают. Их грудная полость вместо этого заполнена их половыми органами и гигантской печенью, служащей хранилищем энергии. За несколько мгновений до метаморфозы самца ленточного хвоста можно было бы описать как безумие кормления: существа набивают себя крошечными ракообразными, называемыми веслоногими рачками, чтобы помочь им прожить остаток своей жизни в качестве мобильных систем доставки спермы.

По мере взросления самок они развивают боковые линии, определяющие давление воды, чтобы вести их через черные как смоль глубины MBARI

Не менее драматичную трансформацию претерпевают самки. Их тела расширяются, напоминая миниатюрных усатых китов, вырастая до размеров, намного превышающих размеры их собратьев-самцов, и они развивают боковые линии, определяющие давление воды, вдоль их бока, чтобы вести их через черные как смоль глубины. У некоторых видов тела самок приобретают ярко-оранжевый оттенок; поскольку красный и оранжевый цвета света не могут проникнуть в глубины, в которых они живут, этот цвет делает рыбу практически невидимой.

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Как самцов (крупная рыба), так и самок (китовая рыба), как правило, можно увидеть на глубине от (от 1500 до 2000 метров под поверхностью океана, хотя в некоторых сообщениях утверждается, что они могут опускаться еще глубже до глубины более 3500 метров.

Причудливые трансформации, которые совершают Cetomimiformes, беспрецедентны среди позвоночных, на протяжении десятилетий никто не знал, что разные типы телосложения принадлежат к одному зоологическому семейству. Только в 2009 году исследование митохондриальных генов или генов, которые прослеживают материнскую линию (наряду с тщательным анализом образцов животных, собранных в середине трансформации) позволило исследователям окончательно доказать, что ленточные хвосты, бигнозы и китовые рыбы в их исследовании принадлежали к тому же виду.

Однако это открытие было сделано только для одного вида, а неуловимость обитающих в глубинах океана животных означает, что родословные для многих видов китовых рыб, возможно, никогда не будут завершены.

Мало что известно и о повадках рыб, но ученые полагают, что кит-рыба мигрирует на глубину примерно 600 м под поверхностью моря, чтобы питаться при свете звезд, и отступая в безопасные глубины на рассвете.

Напомним, ранее сообщалось, что 45-килограммовую рыбу-луну выкинуло на пляж в США.