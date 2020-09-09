Они идут: Найдены 11 видов сухопутных рыб

Эти рыбы могут ходить по суше.

Биолог Захари Рэндалл и группа исследователей прошли пешком через одну из самых длинных пещер Таиланда - ползая в одних местах и пробираясь по пояс по пояс в других местах - ориентируясь лишь на свет своих фар. Спустя более трех часов они наткнулись на шесть пещерных рыб-ангелов в ручье, текущем через одну из комнат пещеры. ufl.edu

Международная группа ученых определила по крайней мере 11 видов рыб, подозреваемых в способности ходить по суше.

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Выводы основаны на компьютерной томографии и новой эволюционной карте семейства гольцов в горном ручье, которая включает в себя единственные живые виды рыб, пойманных во время ходьбы: редкую слепую пещерную рыбу, известную как Cryptotora thamicola, или пещерная рыба-ангел. Точное определение того, какие виды гольцов имеют способность ходить, может помочь ученым понять, как могли появиться первые наземные позвоночные.

В новом исследовании исследователи из Музея естественной истории Флориды, Технологического института Нью-Джерси, Университета штата Луизиана и Университета Маэджо в Таиланде проанализировали структуру костей почти 30 видов гольцов, обитающих на холмах, и впервые описали три категории форм таза. Основываясь на форме кости, которая соединяет шипы некоторых гольцов с их тазовыми плавниками, команда обнаружила, что у 10 других видов гольцов был необычно большой тазовый пояс пещерной рыбы-ангела.

Брук Фламманг, ведущий исследователь исследования, впервые опубликовала анализ формы таза пещерной рыбы-ангела в 2016 году ufl.edu

"У рыб обычно нет никакой связи между позвоночником и тазовым плавником", - сказал биолог Закари Рэндалл, менеджер лаборатории визуализации музея Флориды и один из соавторов исследования. "Но раньше предполагалось, что пещерная рыба-ангел совершенно уникальна. Что действительно здорово в этой статье, так это то, что она показывает с высокой детализацией, что крепкие тазовые пояса встречаются чаще, чем мы думали, в семействе гольцов".

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Но не все гольцы так одарены: хотя по всей Юго-Восточной Азии встречается более 100 видов гольцов, обитающих в горных ручьях, пещерная рыба-ангел - единственная рыба, ходьба которой была изучена и исследована. Его похожее на саламандру покачивание, вызванное увеличенными ребрами, поддерживаемыми стабилизирующими прикреплениями мускулов, было впервые описано в Scientific Reports в 2016 году Брук Фламманг, доцентом биологии в NJIT и ведущим научным сотрудником исследования.

Рэндалл сказал, что походка пещерной рыбы-ангела - ключевая адаптация к выживанию в быстротечных пещерных ручьях. Он может цепляться за каменистые русла рек и перемещаться между местами обитания - даже вверх по водопадам - ​​поскольку уровень воды колеблется в сухой сезон. Повышенная подвижность пещерной рыбы-ангела может помочь ей получить доступ к хорошо насыщенным кислородом регионам ручья с небольшим количеством людей или без них. Тем не менее, мало что известно об этом виде, в том числе о том, что он ест.

Команда использовала компьютерную томографию и анализ ДНК, чтобы проследить эволюционную историю семейства вьюнов, и обнаружила, что вместо того, чтобы развиваться из одного источника, у представителей семейства вьюнов несколько раз появлялась крепкая тазовая область.

Хотя у Homaloptera bilineata нет крепкого таза пещерной рыбы-ангела, Рэндалл наблюдал, как он использует плавники, чтобы продвигаться вперед. Насколько он может ходить, пока неизвестно.

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"Несмотря на то, что пещерная рыба-ангел была впервые описана в 1988 году, это первый раз, когда она была включена в генеалогическое древо гольца", - сказал Рэндалл. "С нашими тайскими сотрудниками и с помощью анализа ДНК мы смогли использовать сотни генов, чтобы проследить, как формы таза у этих рыб менялись с течением времени. Теперь у нас есть гораздо более точное дерево, которое добавляет основу для изучения того, сколько видов могут ходить и в какой степени они могут ходить".

Рэндалл и его команда совсем недавно наблюдали за пещерной рыбой-ангелом во время пещерной экскурсии в 2019 году на северо-западе Таиланда. Учитывая редкость наблюдения пещерных рыб-ангелов, Рэндалл сказал, что команда была удивлена, обнаружив шестерых из них, цепляющихся за дно быстрого мелкого ручья среди сверкающих сталагмитов в одной из камер пещеры. Он добавил, что редкость пещерных рыб-ангелов означает, что музейные образцы и данные компьютерной томографии являются ключом к картированию эволюции семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили скорость плавания древних рыб.